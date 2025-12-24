Вместе с тем, судя по данным облдепартамента торговли и защиты прав потребителей, бизнес сам немало «постарался», чтобы дать поводы для визитов госорганов. От населения поступило свыше 1,1 тыс. жалоб на некачественные товары, сложности с возвратом и обменом продукции, ненадлежащие услуги.

В течение года в пользу потребителей удалось вернуть 37 млн тенге, 182 владельца торговых точек были оштрафованы за превышение торговой надбавки на социально значимые продукты. По словам специалистов, заметно выросло число обращений, связанных с электронной торговлей. Среди самых частых жалоб – несоответствие товаров заявленным характеристикам и задержка доставки.

«Сейчас разрабатывается новая редакция закона о защите прав потребителей, – пояснили в облдепартаменте торговли. – Документ предусматривает расширение прав покупателей и введение института омбудсмена по защите прав потребителей».