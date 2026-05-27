Завод по производству серной кислоты запустили в Жамбылской области

Его открытие обеспечило создание 330 новых рабочих мест

Фото: пресс-служба Минпрома

Министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев принял участие в торжественной церемонии запуска в Жамбылской области завода по производству серной кислоты «ЕвроХим», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Мощность нового предприятия – 800 тыс. тонн серной кислоты в год. Данная продукция широко используется в сельском хозяйстве, энергетике, металлургии, машиностроении и других отраслях. Открытие завода обеспечило создание 330 новых рабочих мест.

Производство является частью масштабного индустриального проекта по запуску высокотехнологичного химического кластера мощностью до 1 млн тонн минеральных удобрений и индустриальной продукции ежегодно. Общий объем инвестиций международной компании «ЕвроХим» в данный проект составляет $1 млрд.

«Проект полностью соответствует поставленным Главой государства стратегическим задачам по развитию обрабатывающей промышленности, диверсификации и обеспечению экономической самодостаточности Казахстана.Запуск высокотехнологичных производств – это яркий пример укрепления промышленного сотрудничества и стратегического партнерства между двумя странами.  Уверен, что выход проекта на полную мощность внесет большой вклад в развитие экономики Казахстана», — подчеркнул министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев.

В рамках третьей очереди проекта химического комплекса на  сегодня уже выполнено свыше 70% работ. Выход на полную мощность планируется в начале следующего года. Запуск всех производственных линий даст импульс развитию химической промышленности, АПК, а также обеспечит создание 1200 постоянных рабочих мест.

В рамках поручений Президента Министерством промышленности и строительства ведется последовательная работа по диверсификации экономики и привлечению инвестиций в приоритетные направления, результатом которой стал динамичный рост обрабатывающей промышленности на протяжении двух лет.

Данная тенденция сохраняется и по итогам четырех месяцев текущего года. В химической промышленности достигнут рост порядка 20%. В Казахстане ежегодно увеличиваются объемы производства полипропилена, серной кислоты, минеральных удобрений, лакокрасочной продукции.

