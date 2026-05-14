Каспий становится новым коридором экспорта казахстанского масла

211
Дана Аменова
специальный корреспондент

По оценке Национальной Ассоциации переработчиков масличных культур, через порт Актау потенциально возможно осуществлять отгрузку 3–4 судов ежемесячно

Фото: пресс-служба Минсельхоза

Впервые из порта Актау успешно отправлена партия рапсового масла на экспорт, что стало историческим событием и важным шагом для укрепления позиций казахстанской масложировой продукции на внешних рынках, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз

По данным Национальной Ассоциации переработчиков масличных культур (НАПМК), отгрузка первого судна объемом 5 тыс. тонн была осуществлена 4 апреля. Полная загрузка судна заняла около 2,5 суток.

Покупателем рапсового масла выступила крупная иранская компания Kourosh Food Industry, отправителем – один из ведущих казахстанских маслозаводов, входящих в состав НАПМК.

13 мая завершилась погрузка второго судна с подсолнечным маслом объемом 5 тыс. тонн.

Председатель правления НАПМК Ядыкар Ибрагимов сообщил, что рынок Ирана обладает значительным потенциалом для экспорта казахстанской масложировой продукции.

По его словам, ежегодный импорт растительных масел и шрота/жмыха Ираном составляет порядка 3,5 млн тонн, из которых 1,5 млн тонн приходится непосредственно на растительные масла.

«Наши страны имеют общую границу по Каспийскому морю, а также преференциальный таможенный режим в рамках соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном. За последние три года казахстанские маслозаводы экспортировали в Иран свыше 100 тыс. тонн масложировой продукции, 94% из которых составил шрот. Запуск перевалки растительного масла через порт Актау позволит существенно увеличить объемы поставок»,  подчеркнул он.

По оценке НАПМК, через порт Актау потенциально возможно осуществлять отгрузку 3–4 судов ежемесячно, что эквивалентно 150–200 тыс. тонн растительного масла в год. В перспективе объем экспорта растительных масел и шрота в Иран может превысить 500 тыс. тонн ежегодно.

В НАПМК отмечают, что развитие перерабатывающей отрасли открывает новые возможности для расширения экспортных каналов. Если ранее данный маршрут фактически не использовался, то сегодня благодаря росту производства и налаживанию логистики Казахстан получает доступ к новым рынкам сбыта и усиливает свои позиции в международной торговле.

Запуск нового канала поставок позволит диверсифицировать экспортные рынки, снизить нагрузку на основные логистические направления и приблизиться к достижению цели по увеличению валютной выручки отрасли до уровня свыше 1 млрд долларов США, предусмотренной Дорожной картой на 2026–2028 годы.

#Каспий #экспорт #масло #коридор

Популярное

Все
О делах ратных и мирных
Голос Олжаса
От отдыха дикарем к полноценному комфорту
Когда оживает история
С акцентом на долгосрочные связи
Не наставлениями, а личным примером
Случайная встреча длиною в жизнь
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Новая архитектура государства
Продолжится ремонт вокзалов и дорог
Песни, ставшие судьбой
От сеялки до спутника
От традиционного патриархата – к партнерству
Заложили экопарк
Соединяя города и страны
Пять лет на защите прав граждан
И связист, и волонтер
Спасибо, труженики тыла!
Музыкальный перформанс в честь Дня Победы организовали в общественном транспорте Астаны
Военные музыканты исполнили песни военных лет для Бибигуль Тулегеновой
Бектенов, Ашимбаев и Кошанов почтили память погибших в годы войны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Спектакль «Алия» представили в Астане ко Дню Победы
День матерей отмечают в Казахстане
Спикер Сената возложил цветы к памятнику Рахимжану Кошкарбаеву
Возвращение в элиту
Спикер Мажилиса возложил цветы к памятнику Талгату Бигельдинову
Основное ЕНТ стартовало в Казахстане: что важно знать абитуриентам
На днях в Зубцовском районе Тверской области были найдены останки солдата Кенемана Дидарбекова
Студенты помогают пенсионерам освоить онлайн-сервисы
На казахстанско-узбекской границе наблюдается скопление людей
Жалгас Кайролла выиграл «золото» домашнего турнира по дзюдо
Память легендарного генерала Ивана Панфилова почтили в Астане
Слово об отважной Алие
Токаев посетил военный парад в честь Дня Победы в Москве
В Алматы почтили память генерала армии Сагадата Нурмагамбетова
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Путь писателя и государственного деятеля
Нотр-Дам в... Шымкенте
Задача – возвращение в элиту
«Махаббат» превращает нити в чувства
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Токаев выразил соболезнование семье народного артиста Есмухана Обаева
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Над городом плывет шашлычный дым
Вручены государственные награды от имени Президента
Адвоката осудили за мошенничество и подстрекательство к даче взятки в области Ұлытау

Читайте также

От сеялки до спутника
Президент: Следует активизировать с Турцией партнерство в А…
Мажилисмен озабочен возросшим импортом минудобрений в Казах…
Казахстан впервые стал нетто-экспортером мороженого

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]