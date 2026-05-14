Каспий становится новым коридором экспорта казахстанского масла

Впервые из порта Актау успешно отправлена партия рапсового масла на экспорт, что стало историческим событием и важным шагом для укрепления позиций казахстанской масложировой продукции на внешних рынках, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз
По данным Национальной Ассоциации переработчиков масличных культур (НАПМК), отгрузка первого судна объемом 5 тыс. тонн была осуществлена 4 апреля. Полная загрузка судна заняла около 2,5 суток.
Покупателем рапсового масла выступила крупная иранская компания Kourosh Food Industry, отправителем – один из ведущих казахстанских маслозаводов, входящих в состав НАПМК.
13 мая завершилась погрузка второго судна с подсолнечным маслом объемом 5 тыс. тонн.
Председатель правления НАПМК Ядыкар Ибрагимов сообщил, что рынок Ирана обладает значительным потенциалом для экспорта казахстанской масложировой продукции.
По его словам, ежегодный импорт растительных масел и шрота/жмыха Ираном составляет порядка 3,5 млн тонн, из которых 1,5 млн тонн приходится непосредственно на растительные масла.
«Наши страны имеют общую границу по Каспийскому морю, а также преференциальный таможенный режим в рамках соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Ираном. За последние три года казахстанские маслозаводы экспортировали в Иран свыше 100 тыс. тонн масложировой продукции, 94% из которых составил шрот. Запуск перевалки растительного масла через порт Актау позволит существенно увеличить объемы поставок», – подчеркнул он.
По оценке НАПМК, через порт Актау потенциально возможно осуществлять отгрузку 3–4 судов ежемесячно, что эквивалентно 150–200 тыс. тонн растительного масла в год. В перспективе объем экспорта растительных масел и шрота в Иран может превысить 500 тыс. тонн ежегодно.
В НАПМК отмечают, что развитие перерабатывающей отрасли открывает новые возможности для расширения экспортных каналов. Если ранее данный маршрут фактически не использовался, то сегодня благодаря росту производства и налаживанию логистики Казахстан получает доступ к новым рынкам сбыта и усиливает свои позиции в международной торговле.
Запуск нового канала поставок позволит диверсифицировать экспортные рынки, снизить нагрузку на основные логистические направления и приблизиться к достижению цели по увеличению валютной выручки отрасли до уровня свыше 1 млрд долларов США, предусмотренной Дорожной картой на 2026–2028 годы.