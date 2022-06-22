Проверят знания саперы

В Алматинской области, на полигоне «Берег» проходит международный сбор подразделений инженерных войск во­оруженных сил государств – участников СНГ. В мероприятии принимают участие военнослужащие Беларуси, Казахстана и России. Как сообщает пресс-служба Минобороны РК, армию Казахстана на сборе представляют ­военнослужащие инженерно-саперной бригады.

Специалисты-саперы закрепят теоретические знания на практике, выполнят нормативы по тактико-специальной и специальной подготовке.

В ходе сбора будут совместно отработаны задачи инженерного обеспечения по наведению паромной переправы через реку Или, разминированию участка дороги и объектов с применением робототехнических комплексов. Совместный сбор подразделений продлится до 23 июня.