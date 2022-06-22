Свежий выпуск Проверят знания саперы 22 июня 2022 г. 7:57 Дина Махамбетова В Алматинской области, на полигоне «Берег» проходит международный сбор подразделений инженерных войск вооруженных сил государств – участников СНГ. В мероприятии принимают участие военнослужащие Беларуси, Казахстана и России. Как сообщает пресс-служба Минобороны РК, армию Казахстана на сборе представляют военнослужащие инженерно-саперной бригады. Специалисты-саперы закрепят теоретические знания на практике, выполнят нормативы по тактико-специальной и специальной подготовке. В ходе сбора будут совместно отработаны задачи инженерного обеспечения по наведению паромной переправы через реку Или, разминированию участка дороги и объектов с применением робототехнических комплексов. Совместный сбор подразделений продлится до 23 июня.