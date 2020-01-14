​Пройдет ли «Астана» в плей-офф?

С наступлением нового года «Астана» успела провести два поединка в рамках Единой Лиги ВТБ. 5 января столичные баскетболисты дома одолели красноярский «Енисей» со счетом 95:90, а вот в минувшее воскре­сенье, к сожалению, уступили в гостях пермской «Парме» в овертайме с итоговым счетом 91:100.

В первой десятиминутке команды не смогли выявить победителя – игровой отрезок завершился со счетом 22:22. Во второй четверти «Парме» удалось создать минимальный отрыв – 42:40. В третьей десятиминутке россиянам удалось совершить рывок в 9 очков, однако в заключительном игровом отрезке игроки «Астаны» сравняли счет и перевели игру в овертайм. В дополнительной пятиминутке пермяки оказались сильнее. Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Адас Юшкевичюс, набравший 21 очко. В составе «Астаны» 26 очков на счету Малкольма Хилла.

На сегодня клуб из столицы Казахстана расположился в середине турнирной таблицы рядом с польской «Зелена Гурой» и российским «Нижним Новгородом». Напомним, что нашей дружине по итогам гладкого чемпионата надо войти в восьмерку лучших.

Ну а лучшей командой лиги сейчас являются подмосковные «Химки», которые опережают идущий вторым московский ЦСКА и расположившийся на третьей позиции краснодарский «Локомотив-Кубань».

Очень интересная ситуация сложилась во втором по значимости клубном турнире планеты – Евролиге. Здесь на вершине находятся сразу 2 клуба – турецкий «Анадолу Эфес», в выходные на выезде обыгравший «Барселону» – 86:82, а также испанский «Реал», дома обыгравший литовский «Жальгирис» – 88:82. Кстати, «Барса» сейчас идет третьей в турнире. На 4-м месте закрепился израильский «Маккаби», а на 5-м – российский ЦСКА. Клуб из Тель-Авива в минувший уик-энд в гостях был сильнее немецкой «Альбы» – 95:89, а москвичи (и тоже на выезде) переиграли немецкую «Баварию» – 84:77.

А теперь о суперчемпионате планеты – североамериканском НБА. В этом сезоне поистине потрясаю­ще выступает «Милуоки Бакс», который возглавляет не только Восточную конференцию, но и все первенство. За 41 игру «олени» потерпели всего лишь 6 поражений. В воскресенье они в блестящей манере на выезде обыграли «Портленд Трэйл Блэйзерс» – 122:101 и заслужили очередную порцию похвалы. В этом сезоне если кто и сможет им оказать сопротивление, так это лидер Западной конференции «Лос-Анд­желес Лейкерс», который сейчас выступает неоптимально, так как у него отсутствуют такие мегазвез­ды, как Леброн Джеймс, который подхватил простуду, и Энтони Дэвис (из-за ушиба большой ягодичной мышцы). Именно этих форвардов, возможно, им не хватило в последней гостевой игре против «Денвер Нагетс», которую они проиграли со счетом 104:114.