Под председательством Госсекретаря РК Крымбека Кушербаева состоялось очередное заседание Комиссии при Президенте РК по вопросам противодействия коррупции. На заседании рассмотрено текущее состояние противодействия коррупции в сфере государственных закупок товаров, работ и услуг. Госсекретарь отметил, что эффективная система госзакупок способствует решению социально-экономических вопросов, развитию отечественных отраслей и поддержке национальных производителей. При этом данная сфера сопряжена с высокими коррупционными рисками, связанными с процедурными и финансовыми нарушениями, расходованием бюджетных средств и иными злоупотреблениями.

В ходе заседания также отмечено, что в целях обеспечения прозрачности госзакупок, усиления борьбы с коррупцией Первый Президент – Елбасы Нурсултан Назарбаев поддержал внедрение электронного способа их проведения. Принятые меры позволили повысить эффективность использования бюджетных средств, упростить процедуру участия потенциальных поставщиков, внедрить электронный депозитарий документов, электронное обжалование и так далее.

Вместе с тем в текущем году по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева принят Закон «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора». На стадии реализации находятся поручения Президента по совершенствованию законодательства в сфере госзакупок, в частности, по вопросам обеспечения доступа отечественного бизнеса к закупкам, сокращения закупок из одного источника, дальнейшего повышения их эффективности и прозрачности.

Руководители Агентства по противодействию коррупции, Агентства по финансовому мониторингу, Генеральной прокуратуры, НПП «Атамекен», министерств финансов, здравоохранения, а также акимы ряда регионов доложили о принимаемых мерах по выявлению и устранению коррупционных и иных нарушений при госзакупках, привлечению виновных лиц к установленной законодательством ответственности. При этом обращено внимание на допущение наибольшего количества правонарушений в сферах строительства, жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, культуры, и незаконное вовлечение похищенных бюджетных средств в теневой оборот.

На заседании комиссии с предложениями по снижению коррупционных рисков при госзакупках выступил помощник Президента – секретарь Совета безопасности Асет Исекешев.

Комиссия также рассмотрела вопросы соблюдения прав и законных интересов субъектов предпринимательства, а также завышения закупочных цен, манипуляции сведениями об уплаченных налогах, несовершенства портала госзакупок, адекватной ответственности виновных лиц.

По итогам заседания Государственный секретарь дал ряд конкретных поручений, исполнение которых взято на контроль. Министерству финансов поручено проработать рекомендации комиссии для дальнейшего обеспечения государственного регулирования в сфере госзакупок.