Психология духа и суфийский зикр Ходжи Ахмеда Яссауи

На пути познания

«Денно и нощно исполняй Зикр, не смыкая глаз. Наполни сердце истинным покаянием», – призывает Яссауи (Хикмет 5, стр. 12) и утверждает, что «Шариат, Тарикат, Магрифат, Хакикат – это ступени, ведущие к совершенству» (Хикмет 1, стр. 11).

Итак, путь познания начинается с Шариата. Он служит фундаментом и внешним законом, дисцип­линирующим тело и помыслы через строгое соблюдение обрядов. Яссауи подчеркивал в своих хикметах, что без этой основы невозможно сделать ни шага вглубь, однако предостерегал от превращения веры в пустую форму. На этой первой ступени зикр используется в качестве инструмента приучения языка и ума к постоянному упоминанию Аллаха. Здесь практикующий следует установленным правилам и произносит священные формулы вслух или про себя после обязательных молитв. Основная цель на этом этапе заключается в воспитании привычки постоянно помнить о Боге в повседневной жизни. Человек учится замещать праздные разговоры и суетные мысли повторением имен Творца, что создает необходимый фундамент для дальнейшей работы над собой.

«Если будешь совершать зикр Истинного, он зажжет твою душу; оставишь мирское богатство и устремишься к свету», – говорит Яссауи (Хикмет 1).

Второй ступенью являются врата Тариката, символизирующие осознанное вступление на путь очищения под руководством духовного наставника. Здесь начинается активная борьба с эго и внутренними пороками, а зикр превращается в средство психологической трансформации. «На пути Тариката исполнял я зикр. Свет Истины озарил мое сердце», – писал Яссауи (Хикмет 16, стр. 16).

На этой стадии зикр работает как физиологический и психологический инструмент для разрушения эго. Энергичные выдохи и вибрация голоса помогают ученику выплеснуть подавленные эмоции и очистить сердце от страстей, превращая практику в мощную динамическую медитацию. Сог­ласно Яссауи, «только растоптав свое эго, человек способен приблизиться к Истине, убежав от зла, таящегося внутри».

Третьи врата открывают мир Марифата, или интуитивного познания Бога сердцем. На этом уровне знание приходит не из книг, а через внутреннее прозрение, когда поминание становится непрерывным процессом, не зависящим от внешних действий человека. На этой ступени зикр перестает «быть внешним звуком и уходит в глубину сердца». Этот вид прак­тики называют Зикр-и-калб. Муриду (ученику) больше не нужно совершать резких движений или громко кричать, так как поминание становится автоматическим процессом, синхронизированным с каждым ударом сердца. Даже если человек занимается физическим трудом, его внутреннее сознание остается сосредоточенным и организованным. Здесь зикр выступает как непрерывный поток осознанности, который позволяет видеть скрытый смысл вещей за их внешней формой.

«Тот, кто исполняет зикр с любовью в душе, достоин милости Аллаха», – утверждает Яссауи (Хикмет 1, стр.11).

На высшей ступени Хакиката зикр достигает своего завершения и переходит в состояние бытия. На этом этапе исчезает само понятие практики как действия, совершаемого кем-то. Поминающий настолько растворяется в объекте своего поминания, что само его существование становится живым зикром. Это состояние абсолютной тишины и растворения в Божественном свете, где нет слов и звуков, а есть только полнота присутствия. Считается, что человек перестает произносить имя Бога, потому что его собственное Я полностью исчезло в Истине. «В небесах читал намаз, преклонял колени. Благодарил Аллаха, молился и плакал», – писал Яссауи (Хикмет 13, стр. 13).

Если описать этот путь простыми словами, то можно провести аналогию с игрой на музыкальном инструменте, например, гитаре. Представьте, что вы долго учились играть на музыкальном инструменте. Сначала учили ноты (Шариат), потом долго и мучительно репетировали, сбивая пальцы в кровь под надзором репетитора (Тарикат), потом начали чувствовать музыку и импровизировать (Марифат). И вот наступает момент, когда вы и гитара – это одно целое. Вы не думаете, куда поставить палец, вы не вспоминаете ноты. Вы и есть сама музыка. Это и есть Хакикат.

Зикр Яссауи

и восточные учения

В отличие от обычного повторения молитв, зикр в школе Яссауи признается сложной работой с телом. Дыхание, именуемое нафас, рассматривается как нить жизни, связывающая материальный мир с духовным. Существует несколько техник произнесения зикра, среди которых выделяется Хабс-и-дам, или удержание дыхания. Яссауи учил контролировать каждый вдох и выдох, чтобы не допустить ни одного мгновения забвения. Когда дыхание синхронизируется с именем Бога, останавливается внутренний диалог и наступает состояние хузур, означающее присутствие. Самой известной техникой Яссауи считается Зикр-и-Арра, также называемая зикром пилы. Это громкий зикр, при котором из гортани извлекаются резкие, ритмичные звуки на выдохе. В трактате Мират-ал-Кулуб Яссауи говорит, что «зикр-пилы является тем, что перепиливает нафс (эго)». Подобно пиле, распиливающей дерево, этот звук должен перепилить эго человека, освобождая сердце от мирских страстей.

Сравнивая эти методы Яссауи с восточными учениями Индии и Тибета, можно обнаружить глубокое физиологическое родство при разном духовном векторе. Суфийская техника удержания дыхания находит прямое соответствие в йогической Кумбхаке, где управление задержками воздуха используется для изменения состава крови и вхож­дения в транс. А работа со звуком в практике зикра пилы сопоставима с практикой произнесения мантр Ом. Обе прак­тики задействуют гортань и грудную клетку для создания мощной виб­рации, которая «отключает» обыч­ные мысли и настраивает мозг на особый ритм. И суфии, и йоги считают, что звук способен очищать энергетические каналы человека и убирать внутренние блоки. Обе практики направлены на то, чтобы остановить «внутреннего говоруна» и ощутить присутствие чего-то высшего. Однако если в йоге и буддизме акцент часто ставится на достижении автономного покоя и безмолвия, то путь Яссауи называется путем «горящего сердца». Его зикр пилы технически напоминает мантры, но его цель заключается не в гармонии с космосом, а в экстатическом самопожертвовании ради Божественной Любви.

Современные академические исследования, включая работы ученого и религиоведа Ходжакельды Алимова, подтверждают, что зикр Яссауи является эффективным психологическим методом вызова мистических состояний. Как и другие восточные философии, используя звуковой резонанс и контроль дыхания, практика воздействует на нервную систему, способствуя эмоциональному катарсису и дос­тижению состояния священного изумления. Сенсорная фокусировка через концентрацию на одном звуке отключает внешний шум, а ритмичное дыхание выступает физиологическим триггером для перехода в так называемое состояние халь, которое описывается как мгновение мистического озарения. В конечном итоге зикр помогает сублимировать внутренние конф­ликты в духовную энергию, выполняя роль терапии души.