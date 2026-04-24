Психология духа и суфийский зикр Ходжи Ахмеда Яссауи

Юлия Хан, культурный антрополог, психолог, PhD (Сеульский национальный университет)

Ходжа Ахмед Яссауи является центральной фигурой тюркского суфизма, чей путь под названием «Тарикат» стал мостом между исламской мистикой и культурой Великой Степи. Его учение представляет собой не просто набор догм, а последовательное изложение пути духовного познания и психологичес­кого развития. Учение базируется на последовательном прохождении четырех ступеней: Шариата, Тариката, Марифата и Хакиката, а зикр выступает неотъем­лемым инструментом и движущей силой этого развития. Зикр в переводе с арабского означает «память» или «упоминание». Главная формула зикра – «Ла-иллах-илл Аллах» или «нет Бога, кроме Аллаха». В суфизме Яссауи процесс произнесения зикра понимается не как простое повторение имени Бога, а как трансформация тела и духа через практику дыхания и звука.

На пути познания

«Денно и нощно исполняй Зикр, не смыкая глаз. Наполни сердце истинным покаянием», – призывает Яссауи (Хикмет 5, стр. 12) и утверждает, что «Шариат, Тарикат, Магрифат, Хакикат – это ступени, ведущие к совершенству» (Хикмет 1, стр. 11).

Итак, путь познания начинается с Шариата. Он служит фундаментом и внешним законом, дисцип­линирующим тело и помыслы через строгое соблюдение обрядов. Яссауи подчеркивал в своих хикметах, что без этой основы невозможно сделать ни шага вглубь, однако предостерегал от превращения веры в пустую форму. На этой первой ступени зикр используется в качестве инструмента приучения языка и ума к постоянному упоминанию Аллаха. Здесь практикующий следует установленным правилам и произносит священные формулы вслух или про себя после обязательных молитв. Основная цель на этом этапе заключается в воспитании привычки постоянно помнить о Боге в повседневной жизни. Человек учится замещать праздные разговоры и суетные мысли повторением имен Творца, что создает необходимый фундамент для дальнейшей работы над собой.

«Если будешь совершать зикр Истинного, он зажжет твою душу; оставишь мирское богатство и устремишься к свету», – говорит Яссауи (Хикмет 1).

Второй ступенью являются врата Тариката, символизирующие осознанное вступление на путь очищения под руководством духовного наставника. Здесь начинается активная борьба с эго и внутренними пороками, а зикр превращается в средство психологической трансформации. «На пути Тариката исполнял я зикр. Свет Истины озарил мое сердце», – писал Яссауи (Хикмет 16, стр. 16).

На этой стадии зикр работает как физиологический и психологический инструмент для разрушения эго. Энергичные выдохи и вибрация голоса помогают ученику выплеснуть подавленные эмоции и очистить сердце от страстей, превращая практику в мощную динамическую медитацию. Сог­ласно Яссауи, «только растоптав свое эго, человек способен приблизиться к Истине, убежав от зла, таящегося внутри».

Третьи врата открывают мир Марифата, или интуитивного познания Бога сердцем. На этом уровне знание приходит не из книг, а через внутреннее прозрение, когда поминание становится непрерывным процессом, не зависящим от внешних действий человека. На этой ступени зикр перестает «быть внешним звуком и уходит в глубину сердца». Этот вид прак­тики называют Зикр-и-калб. Муриду (ученику) больше не нужно совершать резких движений или громко кричать, так как поминание становится автоматическим процессом, синхронизированным с каждым ударом сердца. Даже если человек занимается физическим трудом, его внутреннее сознание остается сосредоточенным и организованным. Здесь зикр выступает как непрерывный поток осознанности, который позволяет видеть скрытый смысл вещей за их внешней формой.

«Тот, кто исполняет зикр с любовью в душе, достоин милости Аллаха», – утверждает Яссауи (Хикмет 1, стр.11).

На высшей ступени Хакиката зикр достигает своего завершения и переходит в состояние бытия. На этом этапе исчезает само понятие практики как действия, совершаемого кем-то. Поминающий настолько растворяется в объекте своего поминания, что само его существование становится живым зикром. Это состояние абсолютной тишины и растворения в Божественном свете, где нет слов и звуков, а есть только полнота присутствия. Считается, что человек перестает произносить имя Бога, потому что его собственное Я полностью исчезло в Истине. «В небесах читал намаз, преклонял колени. Благодарил Аллаха, молился и плакал», – писал Яссауи (Хикмет 13, стр. 13).

Если описать этот путь простыми словами, то можно провести аналогию с игрой на музыкальном инструменте, например, гитаре. Представьте, что вы долго учились играть на музыкальном инструменте. Сначала учили ноты (Шариат), потом долго и мучительно репетировали, сбивая пальцы в кровь под надзором репетитора (Тарикат), потом начали чувствовать музыку и импровизировать (Марифат). И вот наступает момент, когда вы и гитара – это одно целое. Вы не думаете, куда поставить палец, вы не вспоминаете ноты. Вы и есть сама музыка. Это и есть Хакикат.

Зикр Яссауи
и восточные учения

В отличие от обычного повторения молитв, зикр в школе Яссауи признается сложной работой с телом. Дыхание, именуемое нафас, рассматривается как нить жизни, связывающая материальный мир с духовным. Существует несколько техник произнесения зикра, среди которых выделяется Хабс-и-дам, или удержание дыхания. Яссауи учил контролировать каждый вдох и выдох, чтобы не допустить ни одного мгновения забвения. Когда дыхание синхронизируется с именем Бога, останавливается внутренний диалог и наступает состояние хузур, означающее присутствие. Самой известной техникой Яссауи считается Зикр-и-Арра, также называемая зикром пилы. Это громкий зикр, при котором из гортани извлекаются резкие, ритмичные звуки на выдохе. В трактате Мират-ал-Кулуб Яссауи говорит, что «зикр-пилы является тем, что перепиливает нафс (эго)». Подобно пиле, распиливающей дерево, этот звук должен перепилить эго человека, освобождая сердце от мирских страстей.

Сравнивая эти методы Яссауи с восточными учениями Индии и Тибета, можно обнаружить глубокое физиологическое родство при разном духовном векторе. Суфийская техника удержания дыхания находит прямое соответствие в йогической Кумбхаке, где управление задержками воздуха используется для изменения состава крови и вхож­дения в транс. А работа со звуком в практике зикра пилы сопоставима с практикой произнесения мантр Ом. Обе прак­тики задействуют гортань и грудную клетку для создания мощной виб­рации, которая «отключает» обыч­ные мысли и настраивает мозг на особый ритм. И суфии, и йоги считают, что звук способен очищать энергетические каналы человека и убирать внутренние блоки. Обе практики направлены на то, чтобы остановить «внутреннего говоруна» и ощутить присутствие чего-то высшего. Однако если в йоге и буддизме акцент часто ставится на достижении автономного покоя и безмолвия, то путь Яссауи называется путем «горящего сердца». Его зикр пилы технически напоминает мантры, но его цель заключается не в гармонии с космосом, а в экстатическом самопожертвовании ради Божественной Любви.

Современные академические исследования, включая работы ученого и религиоведа Ходжакельды Алимова, подтверждают, что зикр Яссауи является эффективным психологическим методом вызова мистических состояний. Как и другие восточные философии, используя звуковой резонанс и контроль дыхания, практика воздействует на нервную систему, способствуя эмоциональному катарсису и дос­тижению состояния священного изумления. Сенсорная фокусировка через концентрацию на одном звуке отключает внешний шум, а ритмичное дыхание выступает физиологическим триггером для перехода в так называемое состояние халь, которое описывается как мгновение мистического озарения. В конечном итоге зикр помогает сублимировать внутренние конф­ликты в духовную энергию, выполняя роль терапии души.

