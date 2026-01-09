«ПСЖ» выиграл 14-й Суперкубок Франции в истории

Футбол
177

и 12-й за 13 последних сезонов

Фото: championat.com

«Пари Сен-Жермен» в 14-й раз в своей истории стал обладателем Суперкубка Франции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Championat.com

В финале Суперкубка-2025, который прошёл 8 января 2026 года на нейтральном поле в Кувейте, являющиеся действующими чемпионами и действующими обладателями национального Кубка парижане одолели в серии пенальти серебряного призёра Лиги 1 «Марсель» — 2:2 (4:1 пен.).

При этом за последние 13 розыгрышей, начиная с Суперкубка Франции — 2013, «ПСЖ» неизменно становился победителем турнира, за исключением сезона-2021, когда трофей выиграл «Лилль». На этом отрезке парижане собрали 12 побед в Суперкубке. Ещё два таких титула были выиграны «Пари Сен-Жермен» в 1995 и 1998 годах.

 

#Франция #победа #ПСЖ #суперкубок

Популярное

Все
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
Пенсии растут, обязательства усиливаются
Олимпиада, Азиада и чемпионаты мира
Тройной подарок
Сложная операция – уверенный результат
Лесной питомник строится на юге
У ветерана – праздник
Медицинский комфорт – дальним селам
Завершена газификация
Подотраслям предложено дружить
В Приаралье продолжаются новоселья
Не капитан, а атаман
Святая к музыке любовь
Для души и для дела
Санаторно-курортная отрасль выходит на новый уровень
Вот качусь я в санках...
Онлайн-мошенничество: почему люди поддаются на уловки и как защитить себя?
Расти должны не только цены
Есть музыканты в селах!
Сколько нужно для счастья?
В Нацгвардии начался новый учебный период
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Налоговые вычеты по ИПН в Казахстане: что изменится в 2026 году
Свыше 1,7 тысяч водительских удостоверений в РК аннулировали из-за медпоказаний
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Обширное интервью Президента анонсировали в Акорде
Что изменится на железных дорогах Казахстана в 2026 году
Токаев подписал закон, касающийся возврата незаконно приобретенных активов
Завод по производству кормов для домашних животных построят в Алматинской области
Дело направлено в суд: миллионы тенге от продажи наркотиков легализовали в РК
Токаев: Казахстан вступил в новый этап модернизации
35 дворов обновят в этом году в Костанае
Афера сорвалась в кабинете директора
63 бункера для КГМ установят в Костанае
Около 40 рейсов задерживаются в аэропорту Астаны
В Уголовный кодекс и УПК внесены дополнения
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В тройке лидеров
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Спецназу «Бүркіт» - 26 лет

Читайте также

Большой футбол стартует в феврале
Вы в наших сердцах!
ФИФА назвала лучшего футболиста года
«Кайрат» проиграл «Олимпиакосу» в шестом туре Лиги чемпионов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]