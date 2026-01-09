Фото: championat.com

«Пари Сен-Жермен» в 14-й раз в своей истории стал обладателем Суперкубка Франции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Championat.com

В финале Суперкубка-2025, который прошёл 8 января 2026 года на нейтральном поле в Кувейте, являющиеся действующими чемпионами и действующими обладателями национального Кубка парижане одолели в серии пенальти серебряного призёра Лиги 1 «Марсель» — 2:2 (4:1 пен.).

При этом за последние 13 розыгрышей, начиная с Суперкубка Франции — 2013, «ПСЖ» неизменно становился победителем турнира, за исключением сезона-2021, когда трофей выиграл «Лилль». На этом отрезке парижане собрали 12 побед в Суперкубке. Ещё два таких титула были выиграны «Пари Сен-Жермен» в 1995 и 1998 годах.