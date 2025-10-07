Пунктуальность рейсов проверят в аэропортах Астаны и Алматы

Гражданская авиация
82
Дана Аменова
специальный корреспондент

Защита прав пассажиров стала главной темой совещания под председательством вице-министра транспорта Талгата Ластаева

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов, Минтранспорта

В последнее время возросло количество жалоб на авиакомпании страны в части пунктуальности полетов и обслуживания пассажиров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта 

По данным представителей Air Astana,  показатель пунктуальности выполнения рейсов авиакомпании составляет 77%. 

Защита прав пассажиров стала главной темой совещания под председательством вице-министра транспорта Талгата Ластаева. В ходе встречи с участием представителей авиакомпаний и аэропортов страны были рассмотрены вопросы, связанные с задержкой рейсов, заменой воздушных судов, очередями в аэропортах и другими нарушениями прав пассажиров. 

«В настоящее время в случае замены воздушного судна выплата компенсации предусмотрена только для пассажиров бизнес-класса. Вице-министр поручил предусмотреть обязательный резерв по замене бортов Fly Arystan на Fly Arystan, Air Astana на Air Astana», - сообщает Минтранспорта.

Талгат Ластаев поручил принять дополнительные меры по повышению дисциплины своевременного выполнения рейсов, особенно в условиях сезонной нагрузки.

Кроме того, были рассмотрены случаи, связанные с качеством обслуживания и работой наземных служб, а именно некорректное обращение персонала с пассажирами.

Руководству авиакомпаний и аэропортов поручено усилить качество обслуживания, подготовку и проведение тренингов по культуре обслуживания, упорядочить работу досмотра во избежание очередей и своевременно закончить текущий ремонт в столичном аэропорту.

«Отдельно был поднят вопрос доступности регистрации на рейсы. Онлайн-регистрация Fly Arystan доступна за 30 дней до вылета, однако при регистрации в аэропорту услуга является платной. Это создаёт трудности для пожилых пассажиров и людей с ограниченными возможностями, не пользующихся мобильными устройствами. Министерством дано поручение разработать дополнительные механизмы обслуживания таких категорий граждан», – говорится в пресс-релизе. 

По итогам совещания принято решение о проведении проверок работы авиакомпаний и аэропортов. Инспекторы Авиационной администрации Казахстана (ААК) в течение двух недель будут находиться в залах вылета и прилета в аэропортах Астаны и Алматы и проводить мониторинг задержек рейсов и анкетирование пассажиров.

#Астана #Алматы #рейсы #аэропорты

