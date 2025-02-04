Пункты помощи при землетрясении

В общей сложности 167 пунктов помощи населению на случай возможных землетрясений размес­тили при объектах образования и гостиницах Шымкента.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так что в случае землетрясения горожанам будет где получить необходимую помощь и переждать природную стихию. А она вполне возможна, если учесть, что город находится в сейсмоопасной зоне. Параллельно разработана актуальная карта районирования города.

Ориентироваться по ней помогают специальные указатели с QR-кодами, установленные на улицах города, в подъездах жилых домов, на фасадах и внутри общественных зданий.

По городу размещено 8 500 таких информационных табличек, в которых содержится информация о расположении ближайшего пункта помощи, пошаговая инструкция, как дейст­вовать при землетрясении, куда обращаться за помощью и какие вещи необходимо взять с собой. В цифровом приложении также есть информация о правилах поведения при пожаре и на водоемах.