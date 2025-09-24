Министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев в ходе рабочей поездки в регион отметил стратегическую значимость модернизации пунктов пропуска. Он ознакомился с работой АПП «Жана жол», где планируется внедрение автоматизированной системы контроля, интеграция цифровых платформ таможенных и пограничных органов, а также запуск зеленых коридоров для ускоренного оформления грузов и пассажиров.

Одновременно завершается реконструкция автодороги Мамлютка – АПП «Жана жол» протяженностью 30 км, что повысит удобство логистики и снизит затраты бизнеса. Реализация проекта позволит Северному Казахстану стать ключевым звеном в евразийских транспортных потоках, укрепить позиции нашей страны на международных рынках и создать новые возможности для инвесторов.