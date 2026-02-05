О задачах, которые предстоит решить в рамках недавно одобренного Правительством Комплекс­ного плана развития животноводства на 2026–2030 годы, в интервью «Казахстанской правде» рассказал депутат Мажилиса Парламента, руководитель фракции партии «Ауыл», председатель Комитета по аграрным вопросам Серик ЕГИЗБАЕВ.

фото предоставлено пресс-службой аграрного комитета Мажилиса

– Серик Рахметоллаевич, как бы Вы оценили потенциал мер, предусмотренных планом? Сможет ли его полноценное выполнение дать второе дыхание отрасли, а с ней и аулу?

– Этот важный программный документ разработан по поручению Президента и направлен на системное развитие животноводства через поддержку хозяйств, рост производства молока и мяса, наращивание их переработки и экспорта, улучшение социальной инфраструктуры в сельской местности. Основные цели Комплексного плана следующие: увеличение поголовья крупного рогатого скота (КРС) с 7,9 миллио­на до 12 миллионов голов, а мелкого рогатого (МРС) – с 20,2 миллиона до 28 миллионов голов.

Это означает увеличение к 2030 году численности КРС на 52, а МРС – на 38 процентов. Помимо этого, планируется рост производства мяса с 1,2 миллиона до 1,8 миллиона тонн (плюс 50 процентов) и двукратное (с 82 тысяч до 165 тысяч тонн) увеличение его экспорта, а также повышение продуктивности отрасли и поддержка инфраструктуры, в особенности пастбищной.

На развитие животноводства государство направляет 625 миллиардов тенге, что позволит выдавать фермерам льготные кредиты под пять-шесть процентов годовых. Для целей закупа животноводами племенного скота и соз­дания инфраструктуры на пастбищах планом предусмотрено 300 миллиардов и 50 миллиардов тенге соответственно. Выдача кредитов будет осуществляться под шесть процентов годовых.

На пополнение оборотных средств, а также приобретение сельхозтехники и оборудования для заготовки кормов выделено 225 миллиардов и 50 миллиардов тенге соответственно, под пять процентов годовых с гарантиями через инструменты фонда «Даму».

Кроме того, планом предусмотрены меры по обеспечению отрасли кадрами и созданию социальных условий для работников животноводства, включая обеспечение права пастухов и чабанов на получение специальных социальных выплат по достижении 55 лет, поддерж­ку строительства жилья для специалистов и другое.

Что касается потенциала Комплекс­ного плана, то, по моему мнению, его можно оценивать как высокий. Он дает финансовый импульс модернизации хозяйств, укрепляет экспортный потенциал отрасли и экономическую устойчивость села, а также включает в себя меры социальной поддержки. Все это способно стимулировать людей оставаться в аулах, повышает привлекательность работы в селе.

Уверен, исполнение положений плана может дать второе дыхание аулам, укрепить продовольственную безопасность и улучшить жизненные условия сельчан. Правда, если только обеспечить качественное решение всех поставленных задач.

– Одна из основных задач – увеличение поголовья скота. Но это повысит нагрузку на имеющиеся в стране пастбищные угодья. С одной стороны, можно утверждать, что в Казахстане их предостаточно – порядка 180 миллионов гектаров. Однако ряд экспертов заявляет: существует проблема деградации пастбищ. Удастся ли избежать усугубления ситуации?

– Деградация и опустынивание земель – одна из наиболее острых экологических проблем современного Казахстана. По оценкам специалистов, около 33 процентов территории страны (90 миллионов гектаров) подвержены деградации – эрозии, опустыниванию, засолению и загрязнению. К сожалению, из них 29 миллионов гектаров уже утратили плодородие.

Особенно тревожная ситуация складывается в сфере пастбищного животноводства. При этом Казахстан занимает пятое место в мире по площади пастбищ и первое место по соотношению пастбищной площади к поголовью сельскохозяйственных животных. По данным FAO, в республике за последние 100 лет 48 миллионов гектаров, включая пастбища, деградировали. Из 186,5 миллиона гектаров пастбищ в крайней степени деградации находятся 27,1 миллиона.

Основные причины этого процесса – климатические факторы (засуха, опустынивание), нарушение традиционных методов пастбищного выпаса, нерациональное использование, инфраструктурные ограничения и отсутствие оборота пастбищ. Чрезмерный выпас скота около населенных пунктов сильно ухудшает состояние почвы и растительности: чем ближе к аулам, тем выше деградация, так как необходимый для пастбищ отдых (ротация) зачастую не предусматривается, это не дает почве восстановиться.

В общем, хотя Казахстану хватает пастбищ, их качество и продуктивность вызывают серьезные вопросы, в особенности при дальнейшем увеличении скотопоголовья. Соответственно, меры экологического управления и оборота пастбищ приобретают особую значимость и должны осуществляться параллельно с реализацией Комплексного плана.

Чтобы избежать ухудшения положения дел, требуется эффективное управление пастбищами, законодательные меры и восстановительные программы. Без них увеличение числа животных может только ускорить оскудение травяного покрова и почвенных ресурсов.

Одним из решений проблемы может стать принятие законов «Об охране почв» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты РК по вопросам охраны почв». Инициатором их разработки стала фракции «Ауыл». Работа над законопроектами уже начата.

– Какие еще меры необходимо принять, чтобы остановить дегра­дацию пастбищ, сможем ли мы перенять опыт развитых стран по использованию оборота выпасов?

– Плодородная земля может истощаться, поэтому ее необходимо не только сохранять, но и улучшать – это аксиома. В Казахстане уже ведется борьба с водной и ветровой эрозиями, опустыниванием, проводятся почвенные обследования. Во всех 17 областях утверждены соответствующие региональные мероприя­тия. Отдельное внимание уделяется пастбищным землям.

Основным документом, регулирующим отношения в данной сфере, является Закон РК «О пастбищах». Он включает нормы по рациональному использованию земель, предотвращению их деградации, развитию инфраструктуры пастбищных угодий.

Внесенные в 2024 году поправки запрещают перевод пастбищ в другие категории, вводят конкурсный порядок предоставления земель для отгонного животноводства, усиливают борьбу с опустыниванием, а также обновляют требования к планам управления пастбищными угодьями, обязывая землепользователей сохранять плодородие почв. Ключевым инструментом регулирования остается План управления пастбищами.

Но, к сожалению, из 198 районов на текущий момент планы утвердили только 157. Это снижает эффективность управления пастбищными угодьями на местах. Акиматам областей поручено в ближайшие месяцы завершить утверж­дение названных планов.

Ускорить эту работу необходимо в связи с принятием Комплексного плана развития животноводства на 2026–2030 годы, который предусматривает вовлечение новых пастбищ за счет их обводнения. В качестве пилотных определены три района, где уже утверждены планы управления пастбищами и проведены геоботанические обследования. В то же время во всех трех выявлены значительные площади деградированных пастбищ, требующих восстановления.

Что касается опыта развитых стран, то многие их них практикуют пастбищный оборот для увеличения продуктивности и устойчивости почв, вводят инструменты оценки экологической нагрузки на территории выпасов, вовлекают фермеров в партнерские программы по сохранению экосистем.

Да, Казахстан может и уже перенимает этот опыт, адаптируя его к нашим климатическим и социальным условиям, особенно в части технологии по восстановлению деградированных пастбищ и ротационного их оборота. К примеру, последний используется в Новой Зеландии, где на пастбищах практикуется создание до 20 и более загонов, а стада ежедневно перемещаются, что позволяет поддерживать оптимальную высоту травы (по 8–10 сантиметров) и высокую продуктивность кормов.

Исследования, проведенные в Европе, показывают, что ротация пастбищ уменьшает уплотнение почвы, повышает ее водопроницаемость и сохраняет биомассу трав.

– Как добиться того, чтобы отгонное животноводство стало по-настоящему прибыльным и привлекательным для представителей агробизнеса?

– Отгонное (кочевое) или отгонно-пастбищное животноводство – это система содержания скота, при которой животные большую часть года находятся на естественных пастбищах, часто меняя зоны выпаса в зависимости от сезона и кормовой базы.

Эта форма животноводства традиционно рентабельна в странах с обширными пастбищами, поскольку снижает расходы на корм и инфраструктуру в сравнении с интенсивными технологиями. Ее необходимо считать частью традиционной аграрной культуры Казах­стана.

Возрождение отгонного животноводства в дальнейшем зависит от развития пастбищной инфраструктуры, льготного кредитования фермеров и улучшения сервисной поддержки логистики.

Обеспечение стабильной инфраструктурной базы и экономических стимулов – ключ к прибыльности агробизнеса в отгонном животноводстве. Для его привлекательности государству необходимо сосредоточиться на следующих направлениях: обеспечении доступа к воде на удаленных пастбищах (колодцы, резервуары); выдаче субсидий и льготных кредитов под низкие проценты для закупки техники и оборудования для мобильных пастбищных систем и временных загонов (как это уже делается в рамках других программ животноводства); поддержке рынка сбыта – развитии программ маркетинга и продвижения продукции; обучении фермеров – прак­тических тренингах по ротационному обороту и учету нагрузки на пастбища, планированию кормовой базы.

– Жители сел, в особенности молодежь, все чаще не желают связывать себя с исконным ремеслом предков – животноводством. Какие меры должно принять государство, чтобы переломить сложившуюся ситуацию?

– Занятость молодежи в сельском хозяйстве – особо важный фактор развития аграрного сектора не только в Казахстане, но и во всем мире. Дело в том, что, по статистике, средний возраст фермеров в мире неуклонно повышается, и в развитых странах приближается к 60 годам. В результате сельскохозяйственная отрасль, обеспечивающая примерно четверть рабочих мест в мире, попала в трудное положение: если не привлечь молодых работников, ее ожидает резкий упадок.

В Казахстане, по данным Национального бюро статистики, за последние два года число занятых молодых людей в торговле выросло, тогда как сельское хозяйство теряет позиции, не становится приоритетом и промышленность с ее высокими доходами.

Привлечение новых поколений к работе в сельском хозяйстве требует смены парадигмы в общественном восприятии отрасли. Ее надо представить так, чтобы она стала для молодежи передовым рубежом экономического развития с привлекательными возможностями трудоустройства.

Государство должно действовать комп­лексно, создавая экономические, социальные и образовательные стимулы, чтобы молодежь видела перспективы в животноводстве. К примеру, надо подталкивать ее не только к успешному выращиванию урожаев или разведению животных, но и к освоению быстро растущей категории нефермерских рабочих мест, которые связаны с урбанизацией, техническим прогрессом, повышением спроса на продукты местного производства.

Основными причинами того, что молодежь не хочет работать в животноводстве, являются низкие доходы в данной сфере и отсутствие социальных и предпринимательских возможностей. Чтобы переломить ситуацию и все-таки привлечь молодых, необходимо повысить экономическую привлекательность отрасли через субсидии, льготное кредитование и гарантированные рынки сбыта продукции; расширить профессио­нальную подготовку и аграрное образование, включая стажировки и гранты для молодых специалистов; развивать социальную инфраструктуру в селах (жилье, образование, медицина, досуг).