Пусть будет город-сад

Апрель и май для уральцев, как, пожалуй, и для всех казахстанцев, пройдут под лозунгом «Сделаем наши города и села чище, краше и зеленее».

Не только трудовые коллективы подходят к этому со всей ответственностью. Выходят во дворы и на улицы общественные объединения, жильцы много­этажек. Так, жители нашей пяти­этажки почистили палисадники и игровые площадки, обкопали деревья, покрасили скамейки и бордюры. Двор засиял, любо-дорого посмотреть. Навели порядок и за домом. На небольшой зеленой зоне, отделяющей дом от территории рынка, за пару часов собраны десятки мешков мусора и прошлогодней листвы. И сразу вид из окна преобразился. Коммунальные службы города здесь уборку не проводят, но по заявке КСК собранные жильцами в большие кучи мусор и листву вывезла спецтехника.

Активно проводится озеленение населенных пунктов. В областном центре этому посвятили два больших субботника, на которых планировалось высадить свыше восьми тысяч саженцев. Тысячу из них бесплатно раздали для озеленения дворов многоквартирных жилых домов, по десять штук на КСК или ОСИ. Порядка семи тысяч саженцев высадят студенты и школьники на территориях при учреждениях образования.

В день первого субботника по озеленению в Уральске прошла ярмарка, где хозяйства, выращивающие саженцы деревьев, кустарников и цветов, смогли реализовать свою зеленую продукцию.

Обновляется зеленый фонд и в уральских скверах. В городе их насчитывается 54. «Лепесток» – среди них, благо­устройство в нем провели восемь лет назад. Посаженные тогда деревья дружно принялись и пошли в рост. Но и свободного места было еще предостаточно. Поэтому акимат предложил горожанам посадить здесь «именные» деревья. Ученые местного вуза изучили состав грунта, дали рекомендации. Уральцы высадили в «Лепестке» свыше двухсот саженцев. Около каждого дерева будет установлена таб­личка с фамилией посадившей его семьи. Пусть небольшой, но повод гордиться своим вкладом в озеленение родного города.

Преобразится также городской парк культуры и отдыха. Руководство планирует реализовать ряд проектов. например, организация экотропы, которая соединит парк с местным эколого-биологическим центром. Через несколько лет в парке зазеленеет сосновый бор. Первые сто молодых сосенок уже высадили здесь.

– Самый важный момент – продумать дальнейший уход за посадками, чтобы вложенные средства и труд не были потрачены впустую. Недавно к нам, в экологическое движение «Зеленый фронт», обратились представители общественного объединения «Жан Ботанов», которое передало в дар городу свыше пяти сотен саженцев хвойных, чтобы мы помогли найти место для посадки. Мы обсудили этот вопрос со специалистами горакимата, учеными. Место, где можно сажать, есть, но уход в бюджете не предусмотрен. А двух- трехлетки без полива зачахнут. Была достигнута договоренность с руководством парка культуры и отдыха, что они берут уход на себя. Уже посадили сто саженцев. Остальное высадят сотрудники департамента полиции и организации образования на своих территориях. К осени в парке обе­щали расчистить место, сейчас оно занято самосадом лиственных пород, а ОО «Жан Ботанов» намерено предоставить еще 300–400 саженцев. Так что в этом году в Уральске будет заложен полноценный сосновый бор, – рассказывает председатель экодвижения «Зеленый фронт» Злата Удовиченко.

Всего в текущем году на озеленение Уральска предусмотрено 350 млн тенге. Кроме посадки деревьев и кустарников планируется разбить клумбы на площади порядка 28 тыс. кв. м. Сейчас акимат ищет новых подрядчиков по уходу за зелеными насаждениями. Договор, заключенный с прежним подрядчиком, пришлось расторгнуть из-за невыполнения обязательств компанией.