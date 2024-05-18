Пусть память о героях будет вечна

Ужасы войны, которые довелось пережить нашим дедам и отцам, до сих пор отзываются болью в сердцах потомков. Знать поименно тех, кто, не жалея собственной жизни, сражался за мирное небо над головой, помнить этот подвиг – наш долг.

В Уральске прошла презентация книги «Сабаз». О непростой судьбе героя рассказала лауреат Международной литературной премии «Алаш», журналист и писатель Мира Шуйншалиева. Это далеко не первое ее произведение, посвященное участникам Великой Отечественной войны. Собирать материалы к книге она начала в 2020 году.

В книге памяти «Боздақтар» и на мемориальных досках стелы в Уральске Сабаз Арыстанов значится среди героев, павших в одном из ожесточенных боев под Смоленском. На сайте «Подвиг народа» есть данные, что его «последнее место службы – 134 стрелковая дивизия, причина выбытия – убит, дата выбытия – 4 августа 1943 года».

Жена получила похоронку. Но Сабаз выжил. Тяжело раненый, он остался в лесах Смоленщины на полгода. А восстановив силы, продолжил защищать Родину от фашистов. Встретил Победу в Германии. Был трижды ранен. За проявленные мужество, смелость и героизм в бою, произошедшем 31 марта 1944 года в районе деревни Лобаны Островского района Ленинградской облас­ти, награжден орденом Красной Звезды.

6–7 февраля 1945 года в бою за Хермс­дорф на западном берегу реки Одер огневой поддержкой дал возможность пехоте занять населенный пункт, за что награжден орденом Славы III степени. 23 марта близ города Нейссе уничтожил три огневых пункта и живую силу противника, за этот бой он был представлен к медали «За отвагу».

Не передать счастье родных, когда в 1946 году герой, которого считали погибшим, вернулся домой. Младшая дочь Алия Калиева помнит отца лишь по фото. Он умер в декабре ­1970-го от сердечной недостаточности. Информацию о его участии в войне она искала в Интернете, делала запросы в военкоматы.

– Эта книга не только о моем отце, она – дань памяти миллионам участников войны, – отметила Алия Калиева.

Книга написана в жанре пьесы. Ее презентация не случайно совпала с премьерой одноименной документальной драмы, которую поставил коллектив областного Казахского драматического театра им. Хадиши Бокеевой.

– Я благодарна главному режиссеру Алмату Шарипову, художнику Мурату Мамбетову и всем актерам за то, что донесли до зрителя главную идею моего произведения, – отметила автор книги.