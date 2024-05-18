Пусть память о героях будет вечна Статьи 18 мая 2024 г. 3:38 0 Наталия Портнягина, Западно-Казахстанская область Вышла в свет книга, посвященная ратным подвигам Сабаза Арыстанова фото из личного архива Миры Шуйншалиевой Ужасы войны, которые довелось пережить нашим дедам и отцам, до сих пор отзываются болью в сердцах потомков. Знать поименно тех, кто, не жалея собственной жизни, сражался за мирное небо над головой, помнить этот подвиг – наш долг. В Уральске прошла презентация книги «Сабаз». О непростой судьбе героя рассказала лауреат Международной литературной премии «Алаш», журналист и писатель Мира Шуйншалиева. Это далеко не первое ее произведение, посвященное участникам Великой Отечественной войны. Собирать материалы к книге она начала в 2020 году. В книге памяти «Боздақтар» и на мемориальных досках стелы в Уральске Сабаз Арыстанов значится среди героев, павших в одном из ожесточенных боев под Смоленском. На сайте «Подвиг народа» есть данные, что его «последнее место службы – 134 стрелковая дивизия, причина выбытия – убит, дата выбытия – 4 августа 1943 года». Жена получила похоронку. Но Сабаз выжил. Тяжело раненый, он остался в лесах Смоленщины на полгода. А восстановив силы, продолжил защищать Родину от фашистов. Встретил Победу в Германии. Был трижды ранен. За проявленные мужество, смелость и героизм в бою, произошедшем 31 марта 1944 года в районе деревни Лобаны Островского района Ленинградской области, награжден орденом Красной Звезды. 6–7 февраля 1945 года в бою за Хермсдорф на западном берегу реки Одер огневой поддержкой дал возможность пехоте занять населенный пункт, за что награжден орденом Славы III степени. 23 марта близ города Нейссе уничтожил три огневых пункта и живую силу противника, за этот бой он был представлен к медали «За отвагу». Не передать счастье родных, когда в 1946 году герой, которого считали погибшим, вернулся домой. Младшая дочь Алия Калиева помнит отца лишь по фото. Он умер в декабре 1970-го от сердечной недостаточности. Информацию о его участии в войне она искала в Интернете, делала запросы в военкоматы. – Эта книга не только о моем отце, она – дань памяти миллионам участников войны, – отметила Алия Калиева. Книга написана в жанре пьесы. Ее презентация не случайно совпала с премьерой одноименной документальной драмы, которую поставил коллектив областного Казахского драматического театра им. Хадиши Бокеевой. – Я благодарна главному режиссеру Алмату Шарипову, художнику Мурату Мамбетову и всем актерам за то, что донесли до зрителя главную идею моего произведения, – отметила автор книги. #книга #презентация #Сабаз Арыстанов #Сабаз