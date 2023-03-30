Пусть поэзия будет в сердце всегда

Участники фестиваля называли Олжаса Сулейменова символом эпохи. Действительно, его имя неразрывно связано с историей не только нашей страны, но и всего человечества. Народный писатель, Герой Труда Казах­стана, дипломат и общественный деятель Олжас Сулейменов из той яркой плеяды личностей, которым дано потрясать умы.

Согласитесь, немногие из со­временных поэтов могут похвас­таться тем, что их стихи расходились в рукописных текстах, как прокламации разбрасывались над городом. Именно так в апрельское утро 1961 года поэтические строчки Олжаса о человеке, первым полетевшим в космос, словно послания с небес, накрыли ликующую Алма-Ату.

И если бывает любовь с первого взгляда, то для многих стихи Сулейменова стали любовью с первых строчек. Буквально с космической скоростью Олжас Сулейменов в начале 60-х ворвался в большую литературу, заставив всех задуматься над вопросом: «Почему люди тянутся к звез­дам?» В середине 70-х он взорвал научную общественность своей книгой «Аз и Я», предложил собственную концепцию прочтения памятника древнерусской литературы «Слово о полку Игореве».

В 1989-м создал известное Международное антиядерное движение «Невада – Семей». Во время работы в ЮНЕСКО был среди главных инициаторов провозглашения 2006-го – Годом планетарного сознания, ­2010-го – Годом сближения культур, а также проведения с 2013 по 2022 год – Международного десятилетия сближения культур.

В разное время Олжас Сулейменов возглавлял Союз писателей Казахстана и Госкино РК, был депутатом Верховного Совета СССР и Казахской ССР. С 1995 по 2001 год – Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в Италии, Греции и на Мальте. С 2001 по 2014 год – постоянным представителем Казахстана в ЮНЕСКО. Сейчас возглавляет Международный центр сближения культур под эгидой ЮНЕСКО.

Не без участия Олжаса Сулейменова возник и Всемирный день поэзии. Вот что рассказал по этому поводу заслуженный деятель Казахстана, поэт Бахыт­жан Канапьянов:

– В канун 29 февраля 1996 года я пригласил в Алма-Ату на вечер поэзии Андрея Вознесенского, Беллу Ахмадулину, Александра Ткаченко и Бориса Мессерера. Тогда и родилась идея проводить Всемирный день поэзии 29 февраля. А почему 29 февраля? Потому что этот день, как некий кристалл, появляется раз в четыре года, что сродни духу поэзии. Вот мы и решили отдать этот день поэзии, а столицей поэзии обозначить город яблок – Алма-Ату. Олжас Омарович поддержал идею, и мы направили письмо в штаб-квартиру ЮНЕСКО. И года через два ЮНЕСКО приняла резолюцию об учреждении Международного дня поэзии 21 марта. В первый раз праздник отмечался в 2000 году, в Париже. Именно там находится штаб-квартира ЮНЕСКО.

Обращение Олжаса Сулейменова к участникам фестиваля зачитал руководитель отдела выставок и конференций Международного центра сближения культур Игорь Крупко.

«Как хорошо и справедливо, что Всемирный день поэзии проходит в марте, когда энергия пробуждается в природе и во всем живом. Поэзия помогает просыпаться природе в людях, в жизни общества. Холод, накоп­ленный за зимние десятилетия в стране и мире, порождает хронические застои. С этими болезнями придется бороться новому поколению творцов. Хочу, чтобы в следующем десятилетии произведения казахстанских литераторов и художников достойно и уверенно почувствовали себя в мировой культуре», – говорится в приветствии поэта.

Сам Олжас Сулейменов уже занял свое почетное место в общечеловеческой культуре, соединив в своем творчестве лирику и эпос, сегодняшний день с историей. Об этом говорили Игорь Крупко, вице-президент Международного центра сближения культур Валерий Жандаулетов, гендиректор Торгово-промышленной палаты Франция – Казахстан, кавалер ордена Почетного легиона Мунира Артыкбекова, дипломат Эльдар Кунаев, который напомнил известные слова: «Когда раскалывается мир, трещина проходит через сердце поэта».

Сегодня поэзию Олжаса Сулейменова называют феноменом литературы, талантливым сплавом поэтики авангарда, степных мотивов и космизма техногенной эры. Кадры архивной кинохроники дали возможность участникам фестиваля не только услышать авторское чтение стихов, но и увидеть, каким был Олжас Сулейменов 30 и даже 40 лет назад. Уверена, кто хоть однажды слышал, как он читает свои стихи, тот поймет, что означает пушкинская фраза «Глаголом жечь сердца людей». А еще он поймет, что над истинной Поэзией, впрочем, как и над истинным Поэтом, время не властно.

Как талантливый человек, Сулейменов талантлив во всем. Он достиг высочайших вершин и как ученый. Его исследования в области лингвистики сочетают изумительную красоту мысли с теоретической глубиной. «Язык письма», «Тюрки в доистории», «Код слова», «Введение в этимологию», «К эпохе осознанной взаимозависимости» – эти его книги отличаются не только оригинальностью мышления, но и предлагают новую методологию этимологических исследований.

На фестивале стихи Сулейменова читали школьники, воспитанники алматинских гимназий № 5 и № 73, которым выпала удача с самых ранних лет прикоснуться к строчкам выдающегося поэта.

Проникнутая высоким граж­данским пафосом поэзия Олжаса Сулейменова демонстрирует иное понимание долга и романтики, его «степная специфика» сразу и навсегда покоряет сердца. Его стихи живут в душе, как воспоминания о юности, о тех безвозвратно ушедших годах, когда, по словам Олжаса, «на дворе стояло время героев».

Да и сам поэт – один из героев своего времени. Не случайно его цитировали даже президенты. Голос поэта услышал весь мир, а поэзия Сулейменова заговорила на разных языках – английском, французском, немецком, испанском, чешском, польском, словацком, болгарском, венгерском, монгольском, кыргызском, турецком…

В одном из интервью начала 2000-х годов Олжас Омарович сказал: «Писатель работает для общества, его слово направлено на совершенствование человека. Мы создаем свой мир внутри себя, а потом тиражируем эту модель мира, пытаясь внедрить ее в сознание своих читателей. У настоящего поэта даже в лирических стихах, казалось бы, в личных мотивах, как в капле воды, отражаются настроения целой массы людей, обобщенный людской опыт. То, насколько поэт способен выразить именно это общее, и определяет его масштаб, как творческий, так и личный». Это было и остается жизненным и литературным кредо поэта и гражданина Олжаса Сулейменова.