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Путь к осознанной взаимозависимости

Айгуль Турысбекова

О важности межкультурного диалога, межстранового сотрудничества и народной дипломатии говорили в Алматы участники V Международного форума сближения культур Евразии «Вызовы планетарного сознания: культура и осознанная взаимозависимость».

Форум стал интеллектуальной площадкой для философов, социологов, культурологов, общественных деятелей из стран дальнего и ближнего зарубежья.

– Мир должен понять, что сближение культур – это производное их взаимозависимости. Память человека, как и общественная память, изменчива, порой избирательна. Будущее глядит в прошлое, как в зеркало. Современность ищет в памяти свои причины, свое право на сущест­вование, – говорил директор Международного центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО Олжас Сулейменов, подчеркнув, что мир сегодня, как никогда ранее, уязвим и взаимозависим.

Все международное сообщество озабочено тем, что вспышки насилия, возникающие в разных регионах, порождают спекуляцию о «столкновении цивилизаций», и мир представляется разделенным на противостоящие друг другу культуры, идеологии и религиозные воззрения. Поэтому важно постоянное осмысление взаимозависимости культур для формирования мировоззрения, свободного от расо­вых, этнических и социальных предрассудков.

Академик НАН РК, директор Института философии, религио­ведения и политологии Серик Сейдуманов отметил, что термин «планетарное сознание» был введен в научный оборот, общественный дискурс относительно недавно. Одним из его «отцов» стал всемирно известный казахстанский поэт, писатель, лингвист, дипломат, общественный деятель Олжас Омарович Сулейменов.

– По мнению нашего легендарного земляка, осознанная взаимозависимость и популяризация философии взаимопонимания спасут человечество, которое постоянно балансирует на краю пропасти. Общечеловеческая универсальная ментальность, ощущение себя настоящим граж­данином мира, ранее нередко подвергавшиеся осмеянию и даже остракизму, сегодня превращаются в органический элемент политической культуры, – говорил Серик Сейдуманов. – Под «планетарным сознанием» мы прежде всего понимаем приоритет общечеловеческих ценностей над частными (региональными, национальными, классовыми).

Культуролог, общественный деятель Мурат Ауэзов поделился своим видением того, как прийти к осознанной взаимозависимости, которая не является угнетением и попранием прав слабого сильным. Он подчеркнул, что в Казахстане не первый год происходят попытки поиска духовной солидарности.

Символично, что в своем видео­обращении ученый, общественный деятель, генеральный директор ЮНЕСКО в 1987–1999 годах Федерико Майор назвал Алматы центром слияния культур, городом, на который возлагается особая миссия.

– Мы осознаем, что живем в такую эпоху, когда необходимо меняться. Сейчас, как никогда ранее, человечеству необходимо прислушаться и понять друг друга, – подчеркнул он.

Представитель генерального директора ЮНЕСКО Анжела Мело акцентировала внимание, что последствия COVID-19, климатические изменения, жестокие военные конфликты отражаются на жизни миллионов людей на планете. Вместе с тем отсутствие межкультурного диалога, дискриминация, ра­сизм и другие проблемы распространяются по всему миру. Для ответа глобальным вызовам необходимо доверие и понимание, надо доказать, что разнообразие – это возможности, а не препятствие. А заканчивая выступление, спикер привела слова великого казахского философа и поэта Абая о том, что «ничто не длится вечно, и всегда после тяжелой зимы приходит теплое лето».

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