Путь к победе – через знания

– На III Всеармейском совещании Глава государства поставил задачу: отечественные военные академии и институты должны отвечать меж­дународным стандартам. Александр Александрович, расскажите, что ждет ваших курсантов в новом учебном году?

– Наша академия – один из базовых вузов по подготовке кадров для войск правопорядка. В этом году учебный период для нас особенный. Состоялся второй набор в магистратуру. Мы набрали еще 12 человек, сформировав две группы по шесть магистрантов, с обучением на казахском и русском языках. Кроме того, нам удалось реализовать поручение Главы государства о создании системы стимулирования для военнослужащих, которые после прохождения срочной службы получили право на гарантированное обучение в вузах нашей страны и приступили к учебе.

Еще одной особенностью является то, что, согласно поручению Главнокомандующего войсками, мы приступили к изучению дисциплины, касающейся эксплуатации беспилотных летательных аппаратов. Для этого была создана учебно-методическая база, подготовлен специализированный класс.

– Как обстоят дела с профессорско-преподавательским составом?

– Сегодня все десять кафедр укомплектованы профессиональными кадрами. В академии трудятся десять ученых, все, кто находится в категории старших преподавателей и выше, – это магистры и имеющие более высокие научные звания специалис­ты. Хочу отметить, что преподавательская деятельность в академии считается престижной. На уровне Правительства, а также со стороны войск нашим преподавателям оказывается постоянная поддержка. Для них созданы благоприятные условия, они освобождены от несения дежурной службы, а также от несвойственной им работы. Кафедры у нас укомплектованы на 88%, мы постоянно ведем конкурсный отбор по их комплектованию.

– Много поступивших было в этом году?

– В новый учебный период мы зачис­лили 218 курсантов. Все они успешно сдали ЕНТ, прошли профессиональный и психологический отбор и военно-врачебную комиссию, сдали нормативы по физической подготовке. Хочу заметить, что в этом году у нас был конкурс полтора человека на место, и мы отобрали наиболее достойных.

Представлены абсолютно все регионы страны и еще, согласно международным договоренностям, прибыли 15 граждан из Таджикистана. Они интегрируются в наши учебные группы и вместе с казах­станскими курсантами проходят обучение военным наукам. Помимо этого, на базе академии произошел отбор в зарубежные вузы России и Турции.

– Сколько курсантов обучаются на государственном языке? Достаточно ли учебной литературы на казахском?

– В Академии Национальной гвардии предусмотрено 880 мест, но на сегодняшний день проходят обучение 716 курсантов. Процент обучающихся на государственном языке ежегодно растет. Например, в этом году он составил порядка 65%. И, кстати, еще одна особенность нынешнего года – мы произвели отбор по некоторым специальностям (тыловое и техническое обеспечение) на государственном языке. До этого обучение по таким специальнос­тям проходило только на русском. Что касается литературы, ее вполне достаточно. Преж­де чем принимать решение о наборе, мы все проанализировали и убедились в своей готовности.

– На территории академии идут строительные работы, преображаются здания. Не мешает ли это процессу обучения?

– Действительно, здесь сейчас строятся здание казармы на 660 мест и три стрелковых тира, а еще учебный корпус, спортивный зал и культурно-досуговый центр. Все это запланировано сдать в 2026 году. Параллельно идет капитальный ремонт казарм для курсантов. Поэтапно будем сдавать сначала новую казарму, куда будем перемещать наших курсантов из трех батальонов, для этого создан безопасный коридор.

Общая стоимость объектов в данное время составляет 10,8 миллиарда тенге, не считая капремонта. Средств выделено достаточно, но в связи с удорожанием материалов подрядчик в данное время заходит на корректировку в Республиканскую бюджетную комиссию. Все вопросы, связанные с проведением занятий, решаем заранее. Где-то уплотняемся, используем учебный центр.

– С какими зарубежными вузами вы взаимодействуете?

– Мы заключили более 25 меморандумов с различными организациями образования и научными учебными заведениями, в том числе из Российской Федерации. Активно сотрудничаем с Университетом общественной безопасности Узбекистана. Поддерживаем деловые отношения с вузами Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана.

Мы изучаем мировой опыт, стараемся отслеживать все современные педагогичес­кие технологии и применять инновации у себя. Это и так называемый «перевернутый класс», различные мозговые штурмы, методы коучинга и коворкинг-методы. Стараемся быть всегда в тренде.

– Мир меняется, и способы ведения вооруженных конфликтов тоже. Учитывается ли это при обучении курсантов?

– Безусловно, мы отслеживаем все современные тенденции в совершенствовании ведения вооруженной борьбы, в том числе в области обеспечения общественной безо­пасности, поскольку являемся войсками правопорядка. Для этого преподаватели готовят частные обзоры и анализы, которые в последующем используются на занятиях, ставят задачи магистрантам и курсантам, которые, используя электронную библиотеку или компьютеры с выходом в Интернет, готовят доклады и полученной информацией делятся во время практических занятий. Более того, мы изучаем не только тактические приемы, но и новшества в вопросах применения огнестрельного оружия и специальных средств. Все это мы испытываем в учебном центре и на полигонах.

– Практика – важная составляющая в процессе обучения. Как она организована в академии?

– Программой обучения и государственными стандартами предусмотрены два вида основных практик. Производственная, когда каждый курсант проходит практику в роли младшего командира или младшего специалиста службы в войсках, и стажировка – на более старших курсах – в роли заместителя командира роты по воспитательной и социально-правовой работе, командира взвода, начальника службы в зависимости от профиля подготовки.

Помимо этого, есть еще такой вид, как учебная практика, когда без отрыва от учебы личный состав привлекается к обеспечению общественной безопаснос­ти в городе Петропавловске. Курсанты участвуют в совместном патрулировании с батальоном оперативного назначения воинской части 6637 в качестве стажеров, на младшем курсе в качестве патрульного, а на третьем уже в качестве стажера начальника войскового наряда.