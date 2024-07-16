Путь к «умному» сельскому хозяйству лежит через центр Сельское хозяйство 16 июля 2024 г. 3:00 10 Николай Жоров В Алматы открылся Казахстанско-Китайский центр «Умное» сельское хозяйство» фото автора Его открытие стало возможным благодаря осуществлению договоренностей, достигнутых в Астане в ходе недавней встречи Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Председателя КНР Си Цзиньпина. В числе документов, подписанных в ходе встречи лидеров двух стран и переговоров правительственных делегаций, было и соглашение «О совместном создании Казахстанско-Китайского центра «Умное» сельское хозяйство», заключенное между Казахским национальным аграрным исследовательским университетом и Ланьчжоуским университетом КНР. По словам первого заместителя председателя правления – ректора КазНАИУ Примкула Ибрагимова, деятельность центра обеспечит трансферт передовых технологий в области «умного» сельского хозяйства в Казахстане и будет направлена на решение ряда задач, включающих содействие развитию «зеленого» и устойчивого сельского хозяйства в странах-партнерах, цифровизации аграрного сектора. Для решения обозначенных проблем центр будет координировать обмен преподавателями и студентами в рамках научных исследований и образования, совместные научные проекты, разработку образовательных программ и учебных планов. Деятельность центра позволит обеспечить подготовку кадров для отрасли по международным стандартам, осуществить трансферт технологий в сферу сельского хозяйства Казахстана. В мероприятии приняли участие руководитель делегации Университета Ланьчжоу Ма Сяоцзе, генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй, ученые-исследователи, директора научно-исследовательских институтов и представители государственных органов. Как было отмечено в ходе встречи, для реализации проекта была проделана большая предварительная работа. Председатель правления – ректор КазНАИУ, президент НАН РК, академик Акылбек Куришбаев приложил немало сил для развития сотрудничества Казахстана и Китая как надежного партнера в аграрной отрасли и в сфере науки и образования. В итоге университет подписал договоры с более чем 20 научно-образовательными учреждениями КНР в части внедрения новых образовательных программ и проведения совместных научных исследований. В мае правительственная делегация КНР во главе с вице-премьером Государственного совета КНР Лю Гочжуном посетила Казахский национальный аграрный исследовательский университет и ознакомилась с научно-инновационной деятельностью вуза. В ходе встречи и был рассмотрен вопрос о создании на базе университета интеллектуального сельскохозяйственного центра. Затем это предложение поддержали главы двух государств. Отмечая поступательную динамику развития отношений между Казахстаном и Китаем, генеральный консул КНР в Алматы Цзян Вэй поддержала инициативу по реализации эффективных механизмов углубления научных и образовательных связей между двумя странами. Открытие центра на базе КазНАИУ позволит ученым двух стран проводить совместные научные исследования по актуальным проблемам АПК, осуществлять трансферт новых технологий, вести подготовку конкурентоспособных специалистов. В свою очередь руководитель делегации Университета Ланьчжоу Ма Сяоцзе отметил, что LZU насчитывает столетнюю историю, имеет 31 факультет и является одним из лучших университетов, включенных в состав Double First Class. В ходе ознакомления с инфраструктурой КазНАИУ китайская делегация была проинформирована о научно-инновационной деятельности вуза. #Алматы #открытие #Казахстанско-Китайский центр #Умное сельское хозяйство