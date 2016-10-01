​Путь к вдохновению

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Любовь ДОБРОТА, Шымкент
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При помощи красок и холста им предложили отразить тему Родины, независимости Казахстана, показать новую столицу страны. Как отмечает руководитель музея Айнабек Оспанов, выставка служит своего рода отборочным туром для участия молодых художников в республиканском фестивале «Шабыт».

Свои работы представили в основном студенты художественно-графического факультета ЮКГУ и Южно-Казахстанского колледжа искусства и дизайна, авторов-участников почти 30. Например, 19-летняя Нурбиби Алтынбек выставляется впервые. Три ее картины посвящены Шымкенту и показывают, как за последние десятилетия изменился ее родной город.

Председатель филиала Союза художников ЮКО Нурлан Шегебаев считает, что такие выставки в жизни начинающих художников очень нужны. Они позволяют им почувствовать свою творческую силу, определенную уверенность, приобрести опыт. 

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