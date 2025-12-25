Туристический маршрут по памятникам древнего Тараза – это возможность отправиться в небольшое, но очень увлекательное и удивительно насыщенное путешествие, не покидая пределов города и его окрестностей.

Сегодня программа для всех желающих ближе познакомиться с немыми свидетелями прошлого включает несколько ключевых точек на карте: этноисторический комплекс «Тектурмас», городище Древний Тараз, мавзолеи Карахана, Айши-биби и Бабаджи-хатун. Все они расположены сравнительно недалеко друг от друга, что делает тур удобным и доступным для семейного отдыха, школьных экскурсий и индивидуальных поездок. Похожие маршруты есть практически у всех местных туроператоров, так что воспользуемся одним из них.

Хранитель

духовных высот

Наше путешествие начинается с мавзолея Тектурмас. Это одно из самых узнаваемых мест Тараза, откуда открывается панорама на старый город и предгорья Тянь-Шаня.

Мазар построен в юго-восточной части областного центра, на самой его окраине. Он возвышается на одноименной горе, расположенной на правом берегу реки Талас и являющейся последней в гряде Киргизского Алатау. Само название переводится как «непростое место», «не просто так стоит», или «беспокойное место». По преданию, здесь был погребен святой Тектурмас-ата – соратник известного проповедника исламской веры Карахана.

Есть у мавзолея особенность – его видно издалека, и кажется, что он будто парит над землей. А вокруг него – старинное культовое место, некрополь Древнего Тараза. Примечательно, что здесь были обнаружены могилы последователей трех разных религий. Археологи относят сооружение к X–XIV векам, хотя первые захоронения на этом месте могли появиться гораздо раньше.

– Тектурмас считается священной горой предков. По легендам, здесь покоятся воины и мудрецы, – рассказывает директор турцентра «Золотой караван» Валерий Татаренков. – Видимо, не случайно наши предшественники выбрали именно ее. Это действительно удивительное место, где буквально захватывает дух. Отсюда открывается величественная панорама древнего города с богатой историей, посетителям как будто говорят: «Добро пожаловать домой».

Сегодня Тектурмас – нечто большее, чем место паломничест­ва, целый этноисторический комплекс, который с каждым годом привлекает все больше туристов. И это закономерно, ведь он превосходно передает атмосферу прошлого.

Здесь можно увидеть каменные врата, статую Аулие-ата, стелу и монументы с именами правителей и выдающихся людей, некогда живших на этой священной земле. Можно прогуляться по набережной и насладиться прохладой вод Таласа. А недавно тут сооружена крепость, где теперь проходят различные культурные мероприятия, в том числе теат­ральные историчес­кие постановки. Сюда ведут благоустроенная дорога и широкая лестница, а территория комплекса стала популярным местом прогулок и фотосессий – особенно на закате, когда купол мавзолея окрашивается в золотые тона.

Город, возрожденный из пепла

На месте бывшего Зеленого базара, практически в самом сердце современного города, в настоящее время располагается археологический парк «Көне Тараз». Долгие годы история одного из древнейших городов Казахстана покоилась буквально под ногами его жителей.

Как писал в своей статье «Тараз – самый древний город страны» кандидат исторических наук, почетный профессор Таразского регионального университета им. М. Х. Дулати Тельман Достанбаев, развитие города лишь с трудом и неполно проглядывается сквозь дымку прошедших столетий. Памятники письменности и археологические находки характеризуют Тараз уже не первоначального, а более позднего периода. Однако нет сомнений в том, что история города началась более двух тысяч лет назад.

О возникновении города Таласа (под таким названием Тараз встречается в некоторых источниках) свидетельствует работа историка и этнолога Льва Гумилева «Таласская битва 36 года до нашей эры». В ней говорится о появлении в Таласской долине в 46 году до н. э. предводителя гуннов Чжи-Чжи с тремя тысячами воинов. Здесь он выстроил для себя и своего отряда крепость, которая была окружена земляным валом и деревянным забором со сторожевыми башнями.

Спустя много лет Тараз стал важным пунктом Великого шелкового пути, через который проходили караваны из Китая, Индии, Византии, Персии и Древней Руси. Сегодняшние находки археологов – керамика, монеты, ювелирные изделия, оружие – свидетельствуют о том, что это был не просто богатый город, а центр культуры, торговли и ремесленничества.

Сегодня в археологическом парке под металлическими навесами можно увидеть то, что осталось от строений средневекового городища. Здесь сохранились фрагменты стен восточной бани, караван-сарая, мечети, жилых домов и других зданий, по которым можно проследить кирпичную кладку той далекой эпохи, расположение и размеры комнат, примерное устройство внутри помещений. Видны мес­та очагов и стока воды.

Глядя на все это, невольно задумываешься о прошлом и представляешь, в каких условиях жили люди в то время, где вели беседы и спали, как проводили трапезу, какое было освещение и откуда поступала вода...

Символ памяти и веры

Следующая остановка – мавзолей Карахана, одного из величайших правителей Тараза. В настоящее время средневековое сооружение находится в центральной части города на пересечении улиц Толе-би, Карахана и Байзак-батыра.

Ученые считают, что здесь покоится Шах Махмуд Карахан, известный просто как Карахан, основатель династии, который мудро и умело правил этими землями, нес в массы ислам и способствовал расцвету Тараза.

Сегодня, как и много лет назад, над входом в мавзолей можно заметить надпись на арабском языке, которая повторяет первую строку священного Корана: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед – пророк Его…» Местные жители почитали мазар как мес­то захоронения святого старца, вокруг которого в XIX веке, словно птица Феникс, буквально из пепла стал возрождаться город.

Изначально мавзолей был сложен из жженого кирпича, а его фасадная сторона украшена фигурной кладкой. Для отделки стен мавзолея использовалось до 30 разновидностей орнаментированных кирпичей. Наружный декор напоминал изразцы стен другого священного объекта – мавзолея Айши-биби. Со временем усыпальница Карахана стала разрушаться. По архив­ным фотографиям видно, что у мазара отсутствовала крыша, частично обвалились колонны, поврежден узор на передней части строения.

В своей книге «Средневековый Тараз» историк и археолог Таисия Сенигова утверждала, что в 1856 году проповедники ислама на месте уникального памятника XII века построили новый купольный мавзолей с двумя минаретами и внутренней лестницей. Обновленный фасад утратил первоначальную декоративную облицовку. Оригинальное название «Аулие-ата» за ним сохранилось. Позже так стал именоваться и сам город.

– Мавзолей Карахана – это свое­го рода символ города и эпохи, когда Тараз был центром культуры и торговли Востока, – говорит Валерий Татаренков. – И думается, это неслучайно. Пос­ле своего последнего разгрома город стал заново застраиваться именно вокруг этого памятника.

Легенда,

живущая в веках

В 18 километрах западнее города, почти у самой трассы, ведущей в сторону Шымкента, возвышается мавзолей Айши-биби – поистине жемчужина средневекового зодчества и одно из самых поэтичных мест Казахстана. Это мазар удивительной красоты, которому по мас­терству исполнения нет аналогов во всей Цент­ральной Азии.

Считается, что он был построен по приказу Карахана недалеко от Тараза над могилой покорительницы его сердца. В настоящее время он расположен на территории села Айша-биби.

– Это место, где оживает легенда о вечной любви, – продолжает директор турцент­ра. – Печальная история о двух сердцах, которым не было суждено биться в унисон, трогает даже самых скептически настроенных, тех, кто не верит в чудеса. Пожалуй, это самый яркий и эмоциональный момент всего путешествия. Многие туристы стремятся попасть сюда, побывать там, где родилась одна из наиболее известных историй о влюбленных.

Ученые датируют памятник XI–XII веками. Средневековый мавзолей поражает гармонией архитектурных форм и высоким уровнем мастерства строителей того времени. Тонкие резные кирпичи и облицовочные терракотовые плитки с более чем 60 видами орнаментов удивляют даже самых искушенных исследователей и путешественников.

Это место пропитано легендами. В самой распространенной из них говорится о красавице Айше, которая полюбила правителя Тараза. Карахан ответил девушке взаимным пылким чувством, однако на его просьбу руки и сердца ее отец ответил отказом. Делать было нечего, и тот вернулся домой.

Спустя какое-то время, не вынеся долгой разлуки, вопреки воле отца Айша решилась отправиться к своему возлюбленному. Под покровом ночи она сбежала из дома, но ей так и не было суж­дено быть вместе с Караханом. В дороге ее укусила ядовитая змея. Смерть девушка встретила на руках у того, к кому так спешила. Убитый горем правитель Тараза приказал построить над ее могилой мавзолей как вечный памятник любви, победившей смерть.

На одной из колонн на высоте около 3,5 м различается надпись, выполненная куфическим стилем арабского алфавита. До наших дней дошли строки, в переводе означающие: «Осень… Тучи… Земля прекрасна…», которые дали пищу для размышления не одному поколению поэтов и философов.

Сегодня на месте погребения Айши-биби создан уютный сквер со скамейками и тротуарами, где можно в тишине почувствовать дыхание веков. Это место уже давно стало излюбленным у молодоженов: сюда приезжают новобрачные со всей страны, чтобы поклониться легенде, поч­тить память усопшей, попросить счастья и загадать желание.

Еще один памятник истории, который неразрывно связан с легендой об Айше-биби, – это мавзолей Бабаджи-хатун. Согласно легенде, няня красавицы Бабаджа-хатун очень любила свою воспитанницу. Она стала ухаживать за могилой девушки и делала это до конца своих дней. Женщину похоронили рядом с той, которой она посвятила прак­тически всю жизнь. В память о ней над местом ее захоронения был воздвигнут мавзолей.

Средневековый мазар, сооруженный из жженого кирпича, прост по своей конструкции и композиции, в нем отсутствует декоративная отделка. Несмотря на это, строение выглядит довольно гармоничным и выразительным. Несложными средствами – при помощи кирпичной кладки подчеркнуты детали уникального средневекового образца архитектуры. Стройность и красоту мавзолею придает необычный купол конусообразной формы с 16 ребрами.

– Тараз – это сердце Великого шелкового пути, город, где оживают легенды, а история переплетается с современнос­тью, – говорит Валерий Татаренков. – Здесь каждый камень – свидетель того, как на этой священной земле встречались разные культуры и религии, развивались торговля и ремес­ленничество. Это единственный город, который перерождался на одном и том же месте несколько раз. При его раскопках археологи обнаружили более 25 тысяч различных артефактов, демонстрирующих высокий уровень развития наших предшественников. Это чираги и сфероконусы, кувшины и блюда, фрагменты водопровода и многое другое.

Все вышеперечисленные объек­ты истории можно посетить в рамках экскурсии по вполне доступной цене. В групповой поездке это обойдется примерно в три раза дешевле, нежели в индивидуальной. Проехать весь маршрут можно за один день на автомобиле, туристическом автобусе или даже на велосипедах. Все объекты благоустроены, имеют зоны отдыха, информационные стенды и доступную навигацию.

Тараз щедр на открытия, поэтому даже всего один день на этом маршруте подарит не только массу впечатлений, красивые фотографии на память, но и ощущение прикосновения к вечности. Этот тур – не просто прогулка по древним памятникам, а путешествие во времени, в котором соседствуют археология и поэзия, факты и легенды.