Путешествие в древность

Сезон туристических походов уже открыт. Обычно туристы ходят в горы, любуются водопадами, долинами и каньонами. Однако в степях Сарыарки таких пейзажей нет, зато есть памятники археологии, которые повествуют о жизни древних кочевников. В Карагандинской области они сосредоточены на территории Талдинского историко-археологического парка, который является музеем под открытым небом. Довелось съездить туда и увидеть, как объект подготовили к новому туристическому сезону.

...Экскурсию для журналистов и студентов карагандинских вузов устроил областной историко-краеведческий музей. Усевшись в пазик, мы отправляемся на территорию древности. Талдинский историко-археологический парк находится в 120 километрах к югу от Караганды. Сначала мы едем по новому автобану, который соединяет угольный город с Балхашом, а потом сворачиваем на степную дорогу. Она асфальтированная, но ямы и промоины на ней – не редкость, поэтому наш автобус то и дело «подпрыгивает», заставляя пассажиров хвататься за поручни. После села Талды, что в Шетском районе, асфальтированная дорога заканчивается, начинается грейдер.

Спустя полтора часа мы добираемся до археологического парка. Двери пазика открываются, и в салон просачивается знакомый с детства горьковатый запах полыни. Как приятно его ощущать, забыв о городской пыли! Выхожу из автобуса, и передо мной открывается весенний степной пейзаж: начинающая зеленеть долина, сопки и речка Талды с протянутым над ней подвесным мостиком. Иду по нему с опаской. Мостик качается, а в голове крутится мысль о том, что два года назад эта переправа была разрушена из-за паводка и ледохода. Потом ее восстановили, и теперь она сокращает туристам путь к главной достопримечательности – могильнику Каражартас, или «Степной пирамиде».

Мавзолей располагается на возвышенности и издалека выглядит величественно. Это большая ступенчатая пирамида, внутри которой находится погребальная камера. Сооружение отделано каменной кладкой и огорожено гранитными плитами, установленными на ребро.

– Этот мавзолей раскопали сотрудники Сарыаркинского археологического института под руководством Игоря Кукушкина в 2016 году, после чего провели его реконструкцию. Это событие и стало толчком для создания Талдинского историко-археологического парка, – рассказывает заведующий отделом областного историко-краеведческого музея Даурен Жусупов. – По форме Каражартас напоминает египетскую пирамиду фараона Джосера. В чем его уникальность? В том, что это самый крупный мавзолей эпохи поздней бронзы, обнаруженный в нашем регионе. Он свидетельствует о дифференциации общества и выделении степной аристократии.

Ученые считают, что мавзолей в форме пирамиды принадлежал представителю родоплеменной знати. Об этом говорит не только размер могильника, но и найденные при раскопках артефакты: керамические сосуды с геометрическим орнаментом, два металлических кинжала и золотое кольцо с круглыми отверстиями. Скелета в склепе не обнаружили, однако сохранились фрагменты костей. Их отправляли на исследование в Великобританию, где установили хронологические рамки: третья четверь II тысячелетия до нашей эры.

– Считается, что могильник Каражартас содержал больше артефактов, – отмечает Даурен Жусупов. – К сожалению, он был разграблен еще в древности, поэтому многие уникальные вещи эпохи бронзы до нас не дошли.

– Какие признаки свидетельствуют о разграблении? – интересуюсь я.

– Это заметно по просевшей земляной насыпи в центре могильника, – объясняет сотрудник музея. – Грабители ведь знали, где находится самое ценное. Обычно они раскапывали курган в самом центре, раскидывали антропологический материал и уносили железные, бронзовые и золотые изделия.

На территории Талдинского археологического парка находятся и такие любопытные объекты, как сакские «царские» курганы. Пока ученые раскопали два самых крупных. Диаметр одного из погребальных сооружений составляет примерно 50 м, а высота – около 2 м. Специально для туристов оба кургана реконструировали: часть земляной насыпи сохранили, воссоздав каменную кладку и обнажив погребальную камеру. Человеческих останков археологи в усыпальницах сакских вождей не нашли, они тоже были разграблены.

– Обратите внимание на то, что у каждого кургана есть каменная ограда, – указывает наш экскурсовод. – Считается, что по ней проходит граница между миром мертвых и миром живых. Курган окружает еще одно каменное кольцо – это крепида. Ее делали для того, чтобы конструкция со временем не рассыпалась.

Рядом с сакскими курганами замечаю каменные выкладки в виде колец диаметром в два-три метра – это жертвенники. Ими обозначалось место для проведения поминальных обрядов. Археологи знают это точно, поскольку в жертвенниках находят останки животных и керамические сосуды.

В одном из таких жертвенников в 2022 году обнаружили уникальный артефакт – массивный бронзовый котел с тремя коленчатыми ножками. Он был сильно закопчен, поэтому археологи решили, что в древности его использовали для религиозных обрядов. Внутри котла лежали части конской сбруи, сделанные из железа и бронзы. Находки спеклись в один большой комок, поэтому извлекать их доверили специалисту – известному реставратору Крыму Алтынбекову.

Позже ученые определили, что талдинский котел относится к так называемому Семиреченскому типу. Это первая и пока единственная подобная находка в Центральном Казахстане. Сейчас артефакт, которому почти 3 000 лет, украшает экспозицию областного историко-краеведческого музея.

Надо сказать, что большинство памятников Талдинского историко-архео­логического парка – это могильники, курганы и мавзолеи эпохи бронзы, железного века и Средневековья. Их обнаружено здесь около 200. Почти все объекты историко-культурного наследия находятся на левобережье реки Талды. Интересно, почему древние кочевники предпочитали хоронить своих усопших именно там?

– Левый берег Талды выше, чем правый. Весной здесь происходят наводнения, но древнее кладбище не затап­ливает. Люди, жившие до нашей эры, знали об этом, – рассуждает Даурен Жусупов. – Вообще, древние кочевники были тесно связаны с природой. Они хорошо знали, где хоронить усопших, где селиться и где заниматься хозяйством. Хочу отметить, что в эпоху раннего железа у них уже сложилась система отгонного скотоводства: существовали летовки и зимовки.

На правом берегу реки Талды, в долине, окруженной сопками, располагалось поселение бронзового века Аккезен. Его обнаружили еще в 70-е годы XX века, но серьезно изучать начали только в 2018 году. Археологи называют Аккезен протогородом из-за большой площади – примерно в 15 га. Здесь насчитали сотни каменных развалин, которые более трех тысячелетий назад были домами или общественными зданиями. Сотрудники Центра по сохранению историко-культурного наследия провели научно-реставрационные работы и восстановили одно жилище. По сути, это землянка. Она ограничена невысокими стенами из каменной кладки. В качестве крыши использовались бревна, которые подпирали несколько деревянных столбов.

На территории Аккезена археологи обнаружили следы литейного производства. Чтобы зафиксировать этот факт, реконструкторы соорудили из камней и глины печь древних металлургов. Она стала экспонатом, который могут увидеть посетители музея под открытым небом.

Пока по Талдинскому историко-археологическому парку не ходят толпы туристов. Основная причина – это неразвитость инфраструктуры. Возле музея под открытым небом нет ни кемпинга, ни асфальтированной автостоянки, ни оборудованных мест для отдыха. Все что есть – это уличный клозет и маленький модульный павильон, где можно укрыться от дождя или перекусить, сидя на прихваченных с собой раскладных стульях.

– Хотелось бы, чтобы здесь построили визит-центр, как, например, в Улытау, – делится своим мнением директор Центра по сохранению историко-культурного наследия Тулкибай Тулеуов. – Ведь здесь, можно сказать, сакральное место. Наш народ к ним всегда относился с особым почтением.