Одноактная постановка Олега Игнатьева «О чем молчит балет» – это откровенный, ироничный и трогательный рассказ о жизни артистов балета – такой, какая она есть вне рамок сценического блеска.

– Я вырос в балетной семье, с самого рождения находился за кулисами, а впоследствии и на сцене. Это целый мир, который я знаю лучше, чем самого себя. Иногда зрителю пытаются показать его через маленькие видео в соцсетях, но про балетное закулисье нужно говорить совсем другим языком. Публика видит только сцену и занавес после окончания спектакля, а мне хотелось показать, что в балетной труппе тоже есть своя жизнь, как и в любом другом коллективе, – рассказывает режиссер-постановщик.

Одноактный балет на музыку Чайковского начался с... окончания спектакля, после которого у артистов начинается их будничная жизнь: разминка, разбор полетов с педагогом-репетитором, в роли которого выступил Мади Касымов. Нашлось в постановке и место для юмора. С комической ролью уборщицы, которая в душе мечтает блистать на сцене, прекрасно справился Дияр Акенев.

В спектакле заняты ведущие солисты театра: Сымбат Максут (Балерина), Дамир Тлесбаев (Премьер), Мади Касымов (Директор), Дияр Акенев (Уборщица). Пожалуй, самая яркая эмоциональная реакция зала была вызвана номером «Белый Лебедь» в исполнении Дияра Акенева: комедийная трактовка классического образа вызвала бурю аплодисментов и смеха, напоминая, что даже в высоком искусстве есть место иронии.

Можно сказать, спектакль «О чем молчит балет» позволил артистам театра открыть новый способ самовыражения, где танец – это исследование, признание, художественная исповедь. А Олег Игнатьев проявил себя не просто как хореограф, а как автор с ярко выраженной философией, в которой личное становится универсальным, а искусство – продолжением жизни.