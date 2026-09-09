Философия в движении

Театр
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Туркестанский театр представил в Батуми спектакль по произведениям Абая

фото пресс-службы облакимата

Туркестанский музыкально-драматический театр выступил в Батуми по специальному приглашению грузинской стороны. В рамках пятидневных гастролей казахстанская труппа представила на сцене Государственного драматического театра им. И. Чавчавадзе пластический спектакль «Абай. Қара сөз», соз­данный по мотивам «Слов назидания» великого казахского поэта и мыслителя.

Спектакль стал частью программы, посвященной 180-летию Абая Кунанбаева. Постановка предлагает зрителю не традиционное драматическое изложение философских идей Абая, а их сценическое воп­лощение через движение, музыку и пластику. Режиссер Мадина Муратпекова и композитор Хамит Шангалиев выстроили спектакль вокруг внутреннего мира человека. Пластика становится здесь самостоятельным средством выразительности: через движения актеры передают сомнения, духовные поиски, конфликты и стремление личности к нравственному обновлению.

Такой сценический язык позволяет обратиться к наследию Абая без буквального пересказа его произведений. Философские размышления поэта о человеке, его предназначении, ответственности и духовном развитии получают визуальную форму и становятся понятными зрителю независимо от языковой среды.

Премьерный показ в Батуми посетили замес­титель акима Туркес­танской области Ертай Алтаев, почетный консул Казахстана в Батуми Гиоргий Абашидзе, представители посольства Казахстана в Грузии, Министерства культуры Грузии и Батумского драмтеатра.

Публика высоко оценила выступ­ление туркес­танских артистов, отметив их профессиональное мастерство и необычную форму спектакля. Выбор произведений Абая для зарубежных гастролей обус­ловлен их общечеловеческим значением. «Слова назидания» обращены к универсальным вопросам бытия и поэтому выходят далеко за рамки одной национальной культуры. Размышления поэта о совести, нравственном выборе, знаниях, ответственности и смысле жизни сохраняют актуальность и сегодня.

Для Туркестанского музыкально-драматического театра гастроли в Батуми стали важным этапом профессионального развития. Выход на иностранную сцену поз­воляет коллективу оценить собственный творчес­кий потенциал в новом культурном контексте и расширяет возможности для дальнейших международных контактов.

#Туркестан #театр #гастроли #Батуми

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