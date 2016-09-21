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​Путевка на мировую сцену

Выявить молодых талантливых исполнителей, поднять престиж казахского классического искусства, способствовать духовному развитию молодежи – так определяют главные цели конкурса организаторы. По словам председателя жюри, народной артистки СССР Бибигуль Тулегеновой, конкурс служит стартовой площадкой в мир большого искусства для начинающих исполнителей. «Многие лауреаты нашего конкурса сегодня – ведущие солисты европейских театров, которые с гордостью признаются, что путевки на мировые сцены они получили в Алматы», – рассказывает народная артистка. Высокое искусство требует поддержки, считает Бибигуль Ахметовна и благодарит за помощь в проведении конкурса Министерство культуры и спорта РК, фонд развития социальных проектов Samruk Kazyna Trust и акимат Алматы.

По результатам отборочных туров в финале сойдутся 12 вокалис­тов, которые и оспорят между собой главные призы и награды. Оценивать мастерство молодых исполнителей будет профессиональное жюри в составе звезд мировой оперы из Молдовы, России, Германии, Чехии, Болгарии и Люксембурга. Торжественная церемония закрытия и награждения победителей состоятся 27 сентября на сцене ГАТОБ им. Абая.

Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы


Всегда на страже

В Доме дружбы областного центра прошло заседание «круглого стола» на тему «25 лет Независимости Казахстана. Национальная гвардия на страже безопасности личности, общества и государства». В мероприятии приняли участие заместитель главнокомандующего Национальной гвардии РК генерал-майор Мухометкали Сатов, первые руководители местных исполнительных органов власти, председатели советов ветеранов, общественных и религиозных объединений.

В нынешнем году в ряды Национальной гвардии были призваны более 500 павлодарских новобранцев, а непосредственно в регионе дислоцируются два подразделения Нацгвардии: одно обеспечивает внутреннюю безопасность в области, а другое несет службу в исправительных учреждениях Павлодара.

Говоря о 25-летии Независимости Казахстана, представитель регио­нального командования «Восток» Национальной гвардии особо подчеркнул роль Президента Нурсултана Назарбаева, который многое сделал для сохранения внутренней и внешней безопасности государства. Сегодня благодаря стабильности и устойчивости межнациональных отношений, Казахстан признан во всем мире.

Сергей ГОРБУНОВ, Павлодар


Подарок зарубежным журналистам

Казахстан посетили пять журналистов, представляющих Францию, США, Турцию, Иорданию и Россию. Поездка в нашу страну – главный приз конкурса, который проводили Министерство иностранных дел РК и Клуб главных редакторов страны.

Церемония награждения победителей третьего международного конкурса «Казахстан – глазами международных СМИ» состоялась в Астане. А после представители The Huffington Post, The Washington Times, The Jordan Times, «Еничаг» отправились в Щучинско-Боровскую курортную зону.

Журналисты увидели достопримечательности Бурабая, посетили Визит-центр ТОО «Бурабай-Даму», музей природы, побывали на поляне «Абылай-хана». Особый восторг гостей вызвала конная прогулка по лесному массиву. Кроме того, наслышанные о целебных свойствах кумыса, иностранные журналисты с удовольствием дегустировали его вприкуску с горячими баурсаками. Представители СМИ получили возможность провести съемки в уникальных природных уголках.

Напоминать об этом путешествии гостям будут специальные брендовые наборы, выпущенные к ЭКСПО-2017, которые журналистам вручил руководитель управления туризма Акмолинской области Шынарбек Батырханов. Он пригласил их на международную выставку, которая состоится в Астане в 2017 году.

Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область


Турне по железной дороге

В Мангистаускую область прибыл первый туристичес­кий чартерный поезд Orient Silk Road Express – «Экспресс Шелковый путь». Он доставил 30 туристов из Германии и Швейцарии, путешествующих по городам Великого шелкового пути.

«Мы путешествуем вторую неделю. За это время увидели разнообразную красоту стран Азии, познакомились с национальными традициями. Сегодня я впервые поп­робовала на вкус шубат», – поделилась впечатлениями туристка из Германии Анке Рюш.

К услугам путешественников шесть вагонов современного турис­тического поезда, оснащенных всем необходимым для длительного комфортного передвижения. Он уже сделал остановки в Ташкенте, Самарканде, Бухаре, Ургенче, Карши и других городах. Путешествие завершится в Атырау. Ну а в Актау, по словам руководителя управления туризма области Гульжан Байжауновой, путешественников из Европы ждала экскурсия к уникальным памятникам истории и культуры, в том числе подземной мечети Шакпак-Ата, горе Шеркала и впадине Карагие.

«Если проект окажется успешным, идея получит продолжение. Уверена, что новый туристический маршрут увеличит пассажиропоток туристов в наш регион, а это окажет положительное влияние на экономику области», – считает она.

Ольга БЕРЕЖНОВА, Актау

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