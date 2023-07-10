Путевка в Париж

В полуфинале первенства континента по волейболу сидя, который проходил с 3 по 8 июля в спорткомплексе «Жекпе-жек сарайы» в Астане, наша национальная команда победила сборную Китая со счетом 3:2 и получила путевку на Паралимпийские игры, которые уже в следующем году пройдут в столице Франции. Стоит отметить, что этот поединок состоялся в День столицы и стал приятным сюрпризом для всех казахстанцев.

Сама же финальная игра турнира состоялась 8 июля. В матче за золотые медали команда Казахстана сыграла с волейболистами из Ирана и уступила, но главную задачу наши параспортсмены все же выполнили. Напомним, что в последний раз сборная Казахстана по параволейболу выступала на Паралимпийских играх в 1996 году. В этот раз за путевку на игры в Париж боролись семь лучших мужских команд Азиатского континента.

В мужской категории первое место заняла команда из Ирана, второе досталось сборной Казахстана, а третье завоевала команда Китая. Среди женщин победу одержала команда Китая, «серебро» взяли иранцы, а «бронза» досталась японцам.

– Чемпионат Азии по параволейболу был организован в честь 25-летия столицы Казахстана. Впервые турнир проходил в нашей стране и привлек более 200 спортсменов (мужчин и женщин) из восьми азиатских стран. Этот турнир являлся квалификацией перед Паралимпийскими играми 2024 года в Париже. По результатам соревнований сборная Китая в женской категории получила путевку на следующие Паралимпийские игры, а сборная Казахстана – в мужской категории. Также стоит отметить, что по итогам чемпионата казахстанец Эрик Каскабаев был признан лучшим атакующим, а еще один наш спортсмен – Бауыржан Сартаев – стал лучшим пасующим, – сообщил генеральный секретарь Федерации Казахстана по параволейболу Батыр Кадырбайулы.