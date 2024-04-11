Путеводная звезда Саттара Рахметова

Только человек, достигший вершин жизненного опыта, знаний, прошедший нелегкий путь становления личности, профессионал, понимает, какой большой труд, упорство, воля, целеустремленность нужны для достижения цели. Именно эти качества характеризуют выдающегося ученого-юриста, педагога, наставника Саттара Мукановича Рахметова.

Он родился 14 апреля 1949 года в Караганде в семье шахтера. Еще будучи учеником средних классов, мечтал поступить в медицинский институт, стать хирургом. Но внезапная гибель в ДТП старшего и единственного брата Мухтара, которому было всего 37 лет и у которого остались шестеро несовершеннолетних детей, заставила подростка пересмотреть свои жизненные планы.

Обстоятельства ДТП вызывали подозрение на предмет того, что это было тщательно спланированное убийство, однако суд оказался на стороне преступника. Несправедливое расследование, нарушение законности повлияли на решение юноши стать юристом, честным следователем, беспристрастным прокурором или судьей. Закончив одну из сильнейших школ города Караганды, в 1967 году Саттар Муканович поехал в Алма-Ату поступать на юридичес­кий факультет КазГУ им. С. М. Кирова.

Однако на дневное отделение Саттар Муканович не прошел по конкурсу, так как не имел преимущественного права на зачисление – стажа работы не менее двух лет. И все же он поступил в КазГУ, только на вечернее отделение, устроившись ради этого на работу милиционером кавалерийского дивизиона УВД города Алма-Аты.

Позже, опять же ради возможности учиться, ему пришлось перевестись на другую работу – лаборантом Института философии и права АН Казахской ССР, где работали такие корифеи юридической науки Казахстана, как С. З. Зиманов, Г. С. Сапаргалиев, М. Т. Баймаханов, В. А. Ким, У. С. Жекебаев, Е. И. Каиржанов. Многие из них преподавали в КазГУ, читали студентам-вечерникам лекции.

Именно этот этап биографии стал определяющим в жизни Саттара Мукановича. Общение с ведущими учеными-юристами Казахстана, блестящие выступ­ления которых он внимательно слушал, зародило в глубине души желание заняться научной деятельностью. По признанию Саттара Мукановича, эта мечта стала для него путеводной звездой.

После окончания Казахского национального университета им. аль-Фараби он в течение пяти лет проработал в органах прокуратуры Карагандинской области. Приходилось заниматься расследованием сложных, многоэпизодных уголовных дел по хозяйственным, коррупционным преступлениям, а также по убийствам. И работа в органах прокуратуры ему очень нравилась, особенно следственная.

За короткое время он вырос с должности стажера прокуратуры Ульяновского района Карагандинской области (ныне – Бухар-Жырауского района) до прокурора уголовно-судебного отдела прокуратуры Карагандинской области, находился в резерве на выдвижение.

Когда в Карагандинском государственном университете открылся юридический факультет, который нуждался в преподавательских кадрах, декан факультета, Мажит Таирович Имашев, пригласил Саттара Мукановича на должность старшего преподавателя. Поработав там непродолжительное время, он поступил в аспирантуру Казахского государственного университета. Позже по распределению попал на работу в Карагандинскую высшую школу МВД СССР.

По инициативе Саттара Мукановича был создан неформальный клуб, в который входили ученые и практики в сфере уголовного права и криминологии. На встречах обсуждались наиболее важные проблемы правоприменительной практики и вопросы по дальнейшему совершенствованию законодательства, а также новые требования по подготовке и защите диссертаций.

С КВШ он был направлен в Карагандинский обком компартии Казахстана на должность инструктора государственно-правового отдела.

В 1990 году Саттар Муканович был назначен на должность консультанта Верховного Совета Казахской ССР. Поработав там два года, перешел на работу в Алматинскую высшую школу МВД РК (ныне Алматинская академия МВД РК им. Макана Есбулатова). По линии органов внутренних дел ему присвоено звание полковника полиции.

Саттар Муканович около 10 лет являлся членом научно-консультативного совета Верховного суда РК, был членом Межведомственной комиссии при Министерстве юстиции РК по вопросам совершенствования действующего законодательства в части противодействия коррупции, является заместителем председателя диссертационного совета по защите диссертаций PhD Алматинской академии МВД.

В составе рабочей группы участ­вовал в подготовке проекта УК РК 1997 года и в составе межведомственной рабочей группы – в подготовке проекта УК РК 2014 года.

Особого внимания и уважения заслуживает педагогичес­кая деятельность профессора Рахметова. Он является обладателем гранта Министерства образования и нау­ки РК «Лучший преподаватель вуза» за 2008 год. Под его руководством четырнадцать аспирантов и соискателей защитили диссертации на соис­кание ученой степени кандидата юридичес­ких наук, три – на соис­кание ученой степени док­тора PhD. И в настоящее время профессор продолжает готовить молодых ученых.

Сегодня Саттар Муканович – главный научный сотрудник ГУ «Институт законодательства Рес­публики Казахстан». Является автором около трехсот работ, в числе которых моно­графии, учебники, комментарии, учебные, научно-практи­ческие пособия, научные статьи; редактором учебников по Общей и Особенной частям уголовного права, несколько раз переиздававшихся комментариев к Уголовному кодексу РК; составителем двух сборников нормативных постановлений Верховного суда РК, одним из составителей Уголовного кодекса РК с постатейными материалами.

За свою безупречную и плодотворную научно-педагогичес­кую деятельность профессор Саттар Муканович награжден нагрудным знаком «Почетный сотрудник Государственного следственного комитета», нагрудным знаком Министерства образования и науки РК «За заслуги в развитии науки Респуб­лики Казахстан», а также юбилейными медалями «Қазақстан конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Республикасының қаржы полициясына 15 жыл», «Қазақстан тәуелсіздігіне 20 жыл», нагрудным знаком «Әділет органдары жүйесінің құрметті қызметкері».

В 2023 году профессор Саттар Рахметов объединил в группу ученых для подготовки и издания нового комментария к Уголовному кодексу Республики Казахстан. Комментарий издан Институтом законодательства и правовой информации Министерства юстиции.