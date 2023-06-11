Путин выразил Токаеву соболезнования из-за трагедии  на востоке Казахстана

Президент России Владимир Путин отправил телеграмму президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в с связи масштабными лесными пожарами на востоке страны, передает Кazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: sputnik-ossetia.ru

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, примите слова искреннего сочувствия и поддержки в связи с бедствием, обрушившимся на восточные районы Казахстана – масштабными лесными пожарами", - говорится в сообщении.

Путин выразил уверенность, что трагические последствия будут преодолены и пострадавшие территории вернутся к благополучной жизни.

Пожар в Батпаевском лесничестве в Абайской области на востоке Казахстана начался в четверг после ударов молний.

Пожарным не удалось оперативно потушить его из-за того, что местность оказалась непроходимой для техники.

При пожаре погибло 14 работников лесничества.

Согласно последним данным, предварительная площадь пожара превысила 60 тысяч гектаров. По информации МЧС, на месте пожара задействованы более 1 000 специалистов из различных ведомств, свыше 200 единиц техники и 11 вертолетов. Тушение осложняется высокой температурой, большой площадью горения и порывами ветра.