Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева пробилась в финал парного разряда на турнире WTA в Осаке (Япония), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz .

Фото: sportx.kz

Юлия Путинцева вместе с россиянкой Анной Калинской обыграла в полуфинале японский дуэт Эри Ходзуми / Макото Ниномия - 6:7(3:7), 7:6(7:1), 10:7. Встреча продлилась 2 часа и 9 минут.

В финале, 16 сентября, Путинцевой и Калинской будет противостоять Анна-Лена Фридзам (Германия) и Надежда Киченок (Украина).

А вот в одиночном разряде Путинцеву настигла неудача, в четвертьфинале она уступила китаянке Ван Синьюй - 6:7(4:7), 7:6(7:1), 3:6. Встреча длилась 2 часа и 53 минуты.

В полуфинале, 16 сентября, Ван Синьюй сыграет с соотечественницей Чжу Линь.