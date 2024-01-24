5 лет за решеткой проведут жительницы ВКО за создание финпирамиды

Жительницы ВКО заработали на финансовой пирамиде 55 млн тенге и лишились свободы на пять лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

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Жительницы Усть-Каменогорска создали финансовую пирамиду “Денежный поток”. Одна занималась формированием списков вкладчиков. Роль другой подруги заключалась в выполнении функций административного руководителя группы “Денежный поток”. Также она искала новых вкладчиков, вела отчетность о внесенных и полученных средствах. Люди вкладывали в пирамиду от 20 тысяч до 5 млн тенге.

Они уверяли вкладчиков в том, что вложенные ими средства будут переведены в строительную компанию “Монолит” в РФ и что вся прибыль будет поступать оттуда. В целях привлечения людей создательницы пирамиды объявляли ярмарки с целью активизации работы по участию инвесторов и увеличения доходов, разыгрывали ценные призы среди инвесторов в финансовой пирамиде. Так, первые три человека получили в подарок золотые серьги.

Таким образом женщины обманули 43 вкладчика на 55 млн тенге. Суд признал женщин виновными в совершении преступления, предусмотренного ст. 217 УК РК, и приговорил их к пяти годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях на семь лет по этой статье.