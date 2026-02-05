Сборная Казахстана продолжает демонстрировать мастерство на чемпионате Азии по пулевой стрельбе в Индии. На текущий момент в копилке нашей команды уже пять наград.

Фото: НОК

Личный успех праздновал Валерий Рахимжан, завоевавший серебро в стрельбе из пневматического пистолета (10 м). Этот результат подкрепили командные достижения: мужское трио – Никита Шахторин, Константин Малиновский и Ислам Сатпаев – также взяло серебро в стрельбе из винтовки.

Бронзовый зачет пополнили мужские команды в стрельбе из пневматического и малокалиберного пистолетов. Отличились Валерий Рахимжан, Кирилл Федькин, Эльдар Иманкулов, а также Никита Чирюкин и Артемий Кабаков. Не остались без наград и женщины: Елизавета Безрукова, София Шульженко и Арина Малиновская принес­ли стране бронзу в командной стрельбе из винтовки.