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Пять «подарков» для «Пескары»

Юрий Макаров

Впрочем, «копнув» вместе со всеми участниками этих состязаний глубже, алматинцы после жеребьевки обнаружили, что и в совсем уж предварительном турнире их ожидают не подарки, а весьма серьезные соперники, ибо Италия и Россия не заявят на столь престижные соревнования кого попало. Накануне старта команда «Пескара» показалась нашим специалистам главным конкурентом «Кайрата» на первое место, но и московское «Динамо» ничуть не менее опасный соперник.

С «Пескарой» и играли наши футзалисты в первом туре Основного раунда. На площадку Дворца спорта СКА участники вышли с одинаковым желанием победить, но, как оказалось, с несколько различными шансами добиться цели. Да, итальянский клуб – сбалансированный ансамбль с рядом прекрасных исполнителей, 3 аргентинца, чемпионы мира 2016 года, чего только стоят. А сошлись на площадке 2 дружины, и стало понятно, чей класс выше. «Кайрат» переигрывал соперников во всех компонентах, у него, в отличие от «Пескары», были лидеры, способные повести одноклубников вперед.

После матча главный тренер «Кайрата» Какау отказался выделить кого-либо из своего сос­тава, но это, конечно же, больше «педагогическая поэма», нежели недооценка «роли личности в истории». А мы, болельщики, своими глазами видели, как в первом тайме душой «Кайрата» стал номинальный защитник Дуглас, активно подключавшийся в нападение, атаковавший итальянские ворота и слева, и справа, и по центру площадки. Его конек – высочайшая техника обработки мяча и затем точный и сильный удар по воротам. Дважды до перерыва Дуглас отправлял мяч в цель, отлично отработав за себя в защите, а в нападении – за тех парней, которые и должны были забивать мячи соперникам.

А во втором тайме, и Какау это прекрасно знает, героем в «Кайрате» стал вратарь Игита. Это сразу после его точных пасов вперед голы итальянцам забили Золтан Дрот и Алешандре. А когда совершенно обескураженная «Пескара» стала играть впятером в поле, Игита попробовал сам забить гол в пустые итальянские ворота. Первый раз пробил, но промахнулся, а во второй точнехонько «положил» пятый мяч в апеннинскую рамку.

В этой игре, все-таки согласимся с Какау, у «Кайрата добротно действовали все выходившие на площадку спортсмены. А иначе не было бы такого разгромного счета – 5:1. Но его не было бы и в условиях отсутствия в команде нас­тоящих лидеров, каковыми в поединке с «Пескарой» стали Дуглас, Игита и сам главный тренер Какау, выработавший стратегию этого матча и заставивший своих подопечных четко придерживаться ее на протяжении 40 игровых минут.

В другом матче нашей группы 1 произошла настоящая сенсация: минский клуб «Столица», проигрывавший московскому «Динамо» со счетом 1:3, в последней пятиминутке сумел забить потенциальным фаворитам 4 мяча и победить – 5:3.

Вчера вечером «Кайрат» встречался с москвичами, а итальянцы – с белорусами.

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