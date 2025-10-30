Государственная академическая концертная организация «Қазақконцерт» им. Розы Баглановой провела концерт Казахского государственного симфонического оркестра, программу которого составили шедевры мирового классического искусства, передает корреспондент Kazpravda.kz
Во время концерта вниманию зрителей было представлено одно из величайших произведений музыки XX века – Пятая симфония Дмитрия Шостаковича, в которой сплелись боль, надежда и сила человеческого духа. Пятая симфония состоит из четырех частей: в первой – напряжение и внутренний конфликт, во второй – легкая ирония и движение, в третьей – глубокая лирика и человеческая скорбь, а финал озарен светом надежды и духовной силы.
За дирижерским пультом выступил маэстро Роберто Готтипаверо, ректор Венецианской консерватории, известный своим глубоким пониманием симфонического репертуара и тонким чувством музыкальной драматургии. Как транскриптор и аранжировщик он записал оркестровые и инструментальные произведения Дебюсси, Шостаковича, Гершвина и Бах в версии для фортепиано в четыре руки. Маэстро выступал с различными камерными и симфоническими оркестрами, а также организовал европейскую премьеру своей музыки в театре Ла Фениче в Венеции.
Особое место в программе концерта заняло выступление итальянской пианистки Чечелии Франчини, исполнившей отличающееся богатой мелодикой произведение – Концерт для фортепиано с оркестром Нино Роты. Чечелия Франчини – выдающаяся итальянская пианистка и педагог. С 1996 года она преподаёт камерную музыку в Венецианской консерватории имени Бенедетто Марчелло. Ее выступления и мастер-классы с неизменным успехом проходят в Швейцарии, Германии, Австрии, Испании, Румынии, Венгрии и Казахстане.
Также напомним, что Казахский государственный симфонический оркестр – ведущий музыкальный коллектив нашей страны. Творческий коллектив создан в 1991 году по инициативе всемирно известной скрипачки, Народной артистки РК, Героя труда Казахстана, профессора, художественного руководителя оркестра Айман Мусаходжаевой.