Фото предоставлено организаторами

Во время концерта вниманию зрителей было представлено одно из величайших произведений музыки XX века – Пятая симфония Дмитрия Шостаковича, в которой сплелись боль, надежда и сила человеческого духа. Пятая симфония состоит из четырех частей: в первой – напряжение и внутренний конфликт, во второй – легкая ирония и движение, в третьей – глубокая лирика и человеческая скорбь, а финал озарен светом надежды и духовной силы.

За дирижерским пультом выступил маэстро Роберто Готтипаверо, ректор Венецианской консерватории, известный своим глубоким пониманием симфонического репертуара и тонким чувством музыкальной драматургии. Как транскриптор и аранжировщик он записал оркестровые и инструментальные произведения Дебюсси, Шостаковича, Гершвина и Бах в версии для фортепиано в четыре руки. Маэстро выступал с различными камерными и симфоническими оркестрами, а также организовал европейскую премьеру своей музыки в театре Ла Фениче в Венеции.

Особое место в программе концерта заняло выступление итальянской пианистки Чечелии Франчини, исполнившей отличающееся богатой мелодикой произведение – Концерт для фортепиано с оркестром Нино Роты. Чечелия Франчини – выдающаяся итальянская пианистка и педагог. С 1996 года она преподаёт камерную музыку в Венецианской консерватории имени Бенедетто Марчелло. Ее выступления и мастер-классы с неизменным успехом проходят в Швейцарии, Германии, Австрии, Испании, Румынии, Венгрии и Казахстане.

Также напомним, что Казахский государственный симфонический оркестр – ведущий музыкальный коллектив нашей страны. Творческий коллектив создан в 1991 году по инициативе всемирно известной скрипачки, Народной артистки РК, Героя труда Казахстана, профессора, художественного руководителя оркестра Айман Мусаходжаевой.