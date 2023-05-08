Пыльная буря и дожди с градом: синоптики предупредили о непогоде в Казахстане 9 мая

В Казгидромете рассказали о предстоящей 9 мая непогоде в некоторых регионах Казахстана, передает Кazpravda.kz .

Фото: veved.ru

На западе, северо-западе, севере Казахстана с прохождением ложбины циклона и связанными с ней фронтальными разделами пройдут дожди с грозами.

Антициклон сохранит погоду без осадков на востоке, юге, юго-востоке страны.

По республике ожидается усиление ветра. На юго-западе и западе – пыльная буря, днем на западе РК - град.

На севере Костанайской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

В центральной части Костанайской и на востоке Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В 7 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

Днем на севере Атырауской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, востоке области гроза. Днем на востоке, юге области - пыльная буря. Ветер северо-восточный, с порывами до 20 м/с.

На севере и западе Акмолинской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, с порывами до 15-20 м/с.

В Мангыстауской области ожидается пыльная буря. Ветер - юго-восточный, с переходом в юго-западный, с порывами до 15-20 м/с.

В Актюбинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный. Порывы до 17 м/с.

На западе, северо-западе, востоке Костанайской области ожидается гроза, днем - град. Ветер северный, северо-восточный. Порывы - 15-20 м/с. Ночью на севере области - заморозки 2 градуса. В центральной части области сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на большей части области с порывами до 15-20 м/с.

На востоке Кызылординской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.