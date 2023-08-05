Пытавшийся похитить ребенка в Семее заявил, что никого не преследовал

Фото: Polisia.kz

Семейчанка, шокированная произошедшим с племянником, написала пост в соцсетях.

«Мой племянник вышел погулять во двор, забрав с собой мусорный пакет. Мусор выкинул, и почувствовал что за ним следит мужчина, уж очень странно он на него смотрел по его словам. Потом племянник почувствовав неладное, ускорил темп и двигался в сторону дома, мужчина сзади тоже начал за ним идти быстрыми шагами. После и вовсе побежал домой, благо на руках был ключ от домофона, поднялся и я увидела его с испуганным лицом», - рассказывает женщина.

Инцидент произошел в районе улицы Карагайлы.

Полицейские области Абай незамедлительно провели мероприятия по установлению личности мужчины в белой футболке, черных очках и кепке. Им оказался 47-летний житель микрорайона, который был доставлен в участковый пункт полиции.

В ходе опроса мужчина пояснил, что не подозревал, что напугал ребенка, так как ничего противоправного он не совершал.

Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские не усмотрели факта преследования.