Рабочие места для горожан

К успешно работающим в городе промышленным площадкам «Оңтүстік» и «Тассай» теперь добавится «Жұлдыз».

Под индустриальную зону «Жұлдыз» отвели территорию площадью в 306 гектаров. Сейчас здесь ведется строительство инженерной инфраструктуры. С ходом работ ознакомился аким Шымкента Мурат Айтенов, отметив важность создания таких промышленных площадок для трудоустройства горожан и увеличения объема и расширения ассортимента выпуска отечественной продукции.

В новой индустриальной зоне будет создано около 5 тыс. рабочих мест. Здесь появятся предприятия по целому ряду направлений промышленности – машиностроительные, фармацевтические, металлургические, по выпуску мебели и строительной индустрии.

В общей сложности предполагается осуществить более 50 крупных инвестиционных проектов. Общая стоимость всех новых заводов составляет 52 млрд тенге.

Под 17 проектов уже выделены земельные участки и начато возведение заводских корпусов. 16 предприятий планируют открыть до конца года, а пять из них уже введены в эксплуатацию. В общей сложности на них получат работу около тысячи человек.

К запуску готовится и завод по обработке и выпуску стекольных конструкций из листового стекла. Сметная стоимость предприятия составляет около 5 млрд тенге. В год на заводе планируют выпускать 800 тыс. кв. метров продукции.

Здесь будет создано 50 рабочих мест. Как сообщил директор завода Мурат Мамытбеков, мощность предприятия позволит покрывать 100% потребностей внутреннего рынка. Завод намечено ввести в эксплуатацию в третьем квартале 2022 года. Строительные работы на нем завершены, сейчас специалисты устанавливают оборудование, проводят его тестирование и занимаются подготовкой кадров.

Аким Шымкента Мурат Айтенов ознакомился также с заводом ТОО «KazALPack» по выпуску алюминиевой тары, расположенным в индустриальной зоне «Оңтүстік».

Технический запуск завода осуществлен в прошлом месяце. Постепенно он наращивает мощность, позволяющую производить более 500 млн алюминиевых банок в год. Предприятие не имеет аналогов в Центральной Азии.

Площадь ТОО «KazALPack» составляет шесть гектаров. Стоимость инвестиционного проекта – 23,4 млрд тенге. Здесь трудо­устроены 157 человек. 80% продукции рассчитано на использование на внутреннем рынке, оставшаяся часть пойдет на экспорт. Выпущенная продукция заменит 60% импортной тары, ввозимой в нашу страну из-за рубежа.

Как известно, Президент страны поручил увеличить долю малого и среднего бизнеса в валовом продукте к 2025 году на 35%. Для этого в Шымкенте строится частная индустриальная зона «Стандарт».

Она рассчитана на развитие субъектов малого и среднего бизнеса. На территории площадью 118 га планируется построить 176 тыс. кв. мет­ров готовых производственных площадей, в том числе 64 тыс. кв. мет­ров складских помещений. Общая стоимость инвестиционного проекта оценивается в 30 млрд тенге. Предполагается, что здесь будут созданы новые рабочие места для 3 тыс. человек. Строительные работы пройдут в три этапа до 2025 года.

Ознакомившись с ситуацией на строительной площадке, Мурат Айтенов поручил руководителям соответствующих отраслей ускорить темпы работ, в том числе по обеспечению инженерной инфраструктурой. От сроков ввода в эксплуатацию промышленных объектов и производственных площадей зависит трудоустройство шымкентцев.

По информации начальника Шымкентского городского управления занятости и социальной защиты Балмаржан Нарбековой, в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы в текущем году предполагается вовлечь в меры занятости 33 500 человек.

– По направлению развития предпринимательства в текущем году предусматривается безвозмездное выделение государственных грантов для 1 150 человек, – подчеркнула Балмаржан Нарбекова. – 226 шымкентцам уже выданы гранты в размере 400 МРП. По субсидируемым государством рабочим местам будут охвачены мерами занятости 4 819 граждан.

До конца года планируется трудоустроить на вакантные и новые рабочие места 23 тыс. 239 человек. На постоянную работу уже трудоустроены 5 700 безработных.