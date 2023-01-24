Рабочие места плюс инвестиции

Об этом сообщил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, выступая вчера на расширенном заседании коллегии с участием вице-премьера – министра МТИ Серика Жумангарина.

– За семь лет на эти цели планируется направить один триллион тенге с охватом более миллиона сельчан и вовлечением в кооперативное предпринимательство половины всех личных подсобных хозяйств, – уточнил глава Минсельхоза.

При этом планируется создать более 350 тыс. рабочих мест.

В 2023 году на реализацию проекта акиматам выделено 52,4 млрд тенге с планом выдачи 11 тыс. микрокредитов и созданием более чем 12 тыс. рабочих мест. В настоящее время местные власти готовят расчеты дополнительной потребности в бюджетных средствах для вынесения на уточнение республиканского бюджета.

Наряду с этим будет тиражирован опыт Северо-Казахстанской области по финансированию инвестиционных проектов в АПК через социально-предпринимательские корпорации. Цель таких инвестпроектов – импортозамещение и насыщение внут­реннего рынка отдельными видами социально значимых продовольственных товаров.

Предварительная сумма финансирования составит порядка 400 млрд тенге, которые будут направлены на реализацию инвестпроектов по производству мяса птицы, молока, а также на проекты по орошению для производства овощей и инфраструктуры по их хранению.

– Это даст положительный эффект для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары и позволит повысить доходы сельского населения за счет создания новых рабочих мест. Реализация данного проекта планируется за счет бюджетного кредитования, соответствующее мероприятие уже предусмотрено в проекте изменений и дополнений в Концепцию развития АПК до 2030 года, который в ближайшее время будет утвержден, – проинформировал Ербол Карашукеев.

По его словам, акиматам областей необходимо скорректировать свои региональные программы развития с учетом тиражирования опыта СКО, а также в рамках уточнения респуб­ликанского бюджета ускорить подготовку расчетов потребнос­ти в финансовых средствах из республиканского бюджета и предоставить бюджетную заявку.

В целом в рамках тиражирования опыта СКО, по предварительной информации местных исполнительных органов, планируется реализовать порядка 178 инвестиционных проектов, в том числе по созданию 105 молочно-товарных ферм, 28 овощехранилищ, 12 птицефабрик и осуществлению 27 проектов по орошению.

– Для достижения индикаторов по самообеспечению основными продтоварами будут приняты меры по исполнению Плана обеспечения продовольственной безопасности страны до 2024 года, комплексных планов по развитию сахарной отрасли и по строительству и модернизации овощехранилищ на пятилетний период, – пояснил Ербол Карашукеев.

В целом в 2023 году будет реализовано 14 инвестпроектов по импортозамещению на более чем 78 млрд тенге.

В своем выступлении глава МСХ также доложил о том, как идет подготовка к очередной посевной, какие реформы намечены в ветеринарии, что изменится в форвардном финансировании. Кроме того, он рассказал о мерах, принимаемых для развития семеноводства, и других задачах, стоящих перед ведомством в 2023 году.

В завершение коллегии вице-премьер – министр МТИ Серик Жумангарин дал ряд поручений ведомству.

– Правительством были одоб­рены выработанные министерством подходы по импортозамещению. Наша задача – усилить работу в данном направлении, максимально тиражируя опыт Северо-Казахстанской области по финансированию крупных инвестиционных проектов через СПК на другие регионы. Для достижения поставленных задач необходимо обеспечить сырьем собственные перерабатывающие предприятия. Для этого следует продолжить работу по диверсификации посевных площадей, наращиванию площадей орошаемых земель, в том числе с переходом на высокорентабельные культуры, а также по увеличению поголовья племенного скота, – отметил Серик Жумангарин.

Для решения вопроса продовольственной инфляции особую значимость приобретает создание инфраструктуры хранения и снижения дефицита овощехранилищ. Работа в этом направлении уже проводится: за 2021–2022 годы при плане 181,5 тыс. тонн хранения введено 201,1 тыс. тонн. План на 2023 год – 26 овощехранилищ на 105 тыс. тонн.

– В сельской местности проживает 41% населения страны, и нам нужно создавать условия для обеспечения новых рабочих мест. Для этого надо продолжить работу по привлечению инвесторов в отрасль, – указал Серик Жумангарин.

Вице-министр напомнил, что со всеми акиматами областей подписаны «дорожные карты» по реализации инвестпроектов, есть четкие индикативы на ближайшие пять лет. Министерство сельского хозяйства совместно с акиматами областей должны держать реализацию инвестпроектов на особом контроле, а холдинг «Байтерек» – обеспечить финансированием заявленные акиматами проекты в рамках импортозамещения и экспорт­ного потенциала.