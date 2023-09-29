Рабочие места – в приоритете

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Любовь Доброта, Туркестанская область

Создание дополнительных рабочих мест в Келесском районе находится под особым вниманием местной исполнительной власти.

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В аграрном Келесском районе каждое рабочее место на счету. Аулы здесь густонаселенные, а уровень развития сельского хозяйства и переработки его продукции пока не позволяет обеспечить работой всех жителей. Аким Келесского района Жанибек Агыбаев считает: для того чтобы трудоустроить всех, необходимо поднять местный аграрный сектор на новый уровень.

Это направление является прио­ритетным в сельской местности. Только так можно остановить отток населения в город. На достижение этой цели ориентирована реализация государственных программ, предусматривающих открытие новых производств, соз­дание рабочих мест, обеспечение населенных пунктов качественной инфраструктурой, развитие сельского хозяйства.

В 2022–2025 годах в экономику района предполагается инвестировать 44,3 млрд тенге. Такова стоимость восьми проектов, воп­лощение в жизнь которых уже началось. Все они имеют сельскохозяйственную направленность и обещают дать стабильную работу более чем тысяче местных жителей.

Строятся инновационный теп­личный комплекс ТОО «Эмир-Дамир», откормочная площадка в крестьянском хозяйстве «Умитай», рассчитанная на 1 000 голов КРС, завод по переработке мяса и выпуску колбасных изделий ТОО «Сарыагаш-QZ».

Большие надежды в районе возлагают на международный проект, предполагающий строи­тельство крупнейшего в респуб­лике тепличного комплекса ТОО «Ecoculture-Eurasia» стоимостью 66 млрд тенге. Инициатором и базовым инвестором проекта выступил российский агропромышленный холдинг «Эко-культура».

Строительные работы стартовали минувшей весной после того, как было получено положительное решение Госкомиссии по вопросу финансирования затрат на подведение внешней инфраструктуры.

– Для нашего района и в целом для страны проект Ecoculture-Eurasia имеет серьезное социально-экономическое значение, – считает Жанибек Агыбаев. – Уже после ввода первой очереди планируется создание огромного количества рабочих мест. А после вывода проекта на полную мощность около восьми тысяч человек будут обеспечены стабильной работой. Выращивание овощей в закрытом грунте – привычное занятие для местных жителей, и пришло время выводить отрасль на новый уровень. К тому же в ходе строительства инвестор активно привлекает местное население, что тоже очень важно для трудоизбыточного региона.

Келесский район также активно включился в пилотный проект «Ауыл аманаты». Для участия в нем отобраны четыре сельских округа, выбравшие разную специализацию. К примеру, в селе Кошкарата займутся растениеводством.

В ауле Ошакты на основе коопе­рации создается откормочная площадка. В населенном пункте Актобе пошли по пути развития молочного производства и рыбного хозяйства. В сельском округе Биртилек сосредоточили усилия на выращивании овощей в закрытом грунте и переработке плодоовощной, овощной продукции. На территории Актюбинского сельского округа появится индустриальная зона, под строительство которой, согласно постановлению районного акимата, уже выделен земельный участок площадью 300 га.

– В прошлом году объем валовой продукции Келесского района в стоимостном выражении достиг 107,5 миллиарда тенге, – рассказывает Жанибек Агыбаев. – Доля сельского хозяйства составила 65,5%. В этом году планируется довести объем валового производства до 119,3 миллиарда тенге. Это напрямую связано с созданием новых рабочих мест. И необязательно в аграрной отрасли, ведь сельским жителям точно так же, как и городским,нужна соответствующая инфраструктура для комфортной жизни, социальные объекты и учреждения культуры.

До конца текущего года в райо­не будут проведены ремонтные работы на 60,7 км автомобильных дорог. Кроме того, на капитальный ремонт зданий школ № 28 в населенном пункте Макташи, № 11 – в селе Жамбыл Кошкаратинского сельского округа выделены средства, и теперь дети учатся в обновленных учебных заведениях.

Из 83 населенных пунктов райо­на пока только 57 имеют доступ к качественной питьевой воде. Семь из них признаны экономически неэффективными. И это во многом следствие того, что органы местной исполнительной власти своевременно не озаботились развитием их инфраструктуры. Люди, не дождавшись решения элементарных проблем, предпочли сменить место жительства, переехав в более благополучные аулы.

Для обеспечения питьевой водой 19 населенных пунктов ведутся строительно-монтажные работы. Также идет разработка проектно-сметной документации, проводятся исследования по изу­чению запасов подземных вод.

Есть проблемы и со стабильным обеспечением населения электрической энергией. Пока только жители 63 сел получают ее бесперебойно. В районе 50 населенных пунктов имеют возможность пользоваться природным газом. Остальным придется набраться терпения. Власти обещают, что ждать недолго. В 27 селах нынче уже ведутся строительно-монтажные работы, готовится проектно-сметная документация.

– В рыночных условиях коммунальная инфраструктура играет далеко не последнюю роль, – говорит Жанибек Агыбаев. – Понятное дело, что построить цех по переработке овощей или фруктов, если в ауле нет ни надежного электроснабжения, ни газовых сетей, невозможно. Отсюда и низкий уровень переработки продукции сельского хозяйства, недостаток рабочих мест. Но ситуация меняется, и мы намерены наверстать упущенное время, сосредоточившись на решении проблемы занятости.

#трудоустройство #рабочие места #Келесский район

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