Рабочую группу по проблемным вопросам бизнеса предложили создать в Правительстве РК

Экономика,Правительство
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Рабочая группа будет регулярно заседать раз в две недели и фокусироваться на системных проблемах, с которыми сталкиваются предприниматели в разных секторах

Фото: пресс-служба правительства РК

В Правительстве под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина состоялось заседание Межведомственной комиссии по вопросам регулирования предпринимательской деятельности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

В заседании приняли участие представители государственных органов и Национальной палаты предпринимателей «Атамекен». Были обсуждены ключевые вопросы, касающиеся текущего состояния регуляторной среды и проблем бизнеса.

В ходе встречи были рассмотрены результаты анализа регуляторного воздействия по нескольким важным направлениям. Одним из основных вопросов стало введение маркировки и прослеживаемости товаров легкой промышленности, а также установление минимальных требований безопасности для высоковольтного оборудования. Обсуждались и вопросы контроля за использованием объектов прав интеллектуальной собственности, а также обязательное подтверждение соответствия высоковольтного оборудования установленным стандартам.

Важным моментом обсуждения стали рекомендации рабочей группы по обеспечению соблюдения прав человека в предпринимательской деятельности.

С учетом выводов, представленных регулирующими государственными органами и участниками комиссии, были рассмотрены и одобрены результаты анализов регуляторного воздействия.

Серик Жумангарин подчеркнул, что для повышения информированности бизнес-сообщества регулирующим государственным органам поручено провести разъяснительную работу по внедряемым инструментам регулирования.

Кроме того, на заседании было предложено создание рабочей группы по проблемным вопросам бизнеса, которая будет работать под председательством вице-министра национальной экономики, а также сопредседателем НПП «Атамекен». Рабочая группа будет регулярно заседать раз в две недели и фокусироваться на системных проблемах, с которыми сталкиваются предприниматели в разных секторах.

#Правительство #проблемы #бизнес #рабочая группа

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