Работа без формализма

Статьи,Госсоветник
126
Александр Бри

Государственный советник Ерлан Карин принял участие в заседании Республиканского координационного совета по военно-патриотическому воспитанию молодежи при Министерстве обороны.

фото с сайта akorda.kz

На заседании с докладами о проделанной работе выступили министр просвещения Жулдыз Сулейменова, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов, а также акимы области Абай и Костанайской области.

В ходе мероприятия были обсуж­дены вопросы эффективной реализации поручений Главы государства в сфере военно-патриотического воспитания.

Государственный советник отметил, что в начале декабря Президент провел совещание по вопросам воинской дисциплины и правопорядка в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях. По итогам данного мероприятия был дан ряд поручений, в том числе направленных на дальнейшее обеспечение законности и правопорядка, совершенствование воспитательной работы в армии.

В этой связи Ерлан Карин обозначил первоочередные шаги в сфере военно-патриотического воспитания: внедрение общенациональных ценностей в военно-патриотическую работу; модернизация форм и методов работы с призывной молодежью; выстраивание каналов эффективной коммуникации между Минис­терством обороны и общественностью; выработка единого плана действий центральных и местных исполнительных органов; эффективное взаи­модействие с ветеранскими организациями; укрепление потенциала военных учебных заведений и молодежных движений; содержательная и организационная проработка военно-патриотического сбора «Айбын» в 2026 году.

По итогам заседания Государственный советник дал конкретные поручения ответственным госорганам, указав на необходимость ответственного подхода всех заинтересованных госорганов и недопустимость формализма в реализации поставленных задач.

#Ерлан Карин #государственный советник

Популярное

Все
Труд – это шанс на новую жизнь
Не потерять рынки сбыта
О чем расскажут старинные монеты
Три оси – одна проблема
Зимнее настроение
Для повышения качества первичной помощи
В объективе – снежный барс
Первородная природа пространства
С учетом потребностей рынка труда
Водопровод – за счет возвращенных активов
Лучший методист Нацгвардии работает в Петропавловске
Вынесен приговор сотрудникам спецЦОНа
Maman Qadam – шаг к будущей профессии
Названы лучшие поликлиники
Дорога, ведущая к храму знаний
Новоселье под Новый год
Армия – не пауза в жизни, а точка роста
Растет бюджет Талдыкоргана
Место работы – небо
Многодетная мама из Текели воплотила свою мечту
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Глава государства предложил создать совместную исследовательскую платформу в сфере устойчивого сельского хозяйства
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
«Я казах от земли...»
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
В чем сила Павлодарского Прииртышья
Важный выбор студентов
Впервые в истории
Госслужащим не разрешено заниматься бизнесом – Сенат
Гарант суверенитета, территориальной целостности и безопасности государства
«Казахстанская правда» стала победителем проекта «Выбор года»
«Щелкунчик» в джазово-эстрадном стиле
Зовет в горы Актас
Казахстан приветствует совместный с Японией энергетический проект
Проливные дожди вызвали масштабные наводнения в Дубае
Резкое похолодание ожидается в Астане
Голос мира
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года

Читайте также

Комфортно, функционально, безопасно
Определен проект повестки
Ментальное здоровье и человеческий капитал
Главное дело жизни

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]