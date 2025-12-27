На заседании с докладами о проделанной работе выступили министр просвещения Жулдыз Сулейменова, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, вице-министр культуры и информации Евгений Кочетов, а также акимы области Абай и Костанайской области.

В ходе мероприятия были обсуж­дены вопросы эффективной реализации поручений Главы государства в сфере военно-патриотического воспитания.

Государственный советник отметил, что в начале декабря Президент провел совещание по вопросам воинской дисциплины и правопорядка в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях. По итогам данного мероприятия был дан ряд поручений, в том числе направленных на дальнейшее обеспечение законности и правопорядка, совершенствование воспитательной работы в армии.

В этой связи Ерлан Карин обозначил первоочередные шаги в сфере военно-патриотического воспитания: внедрение общенациональных ценностей в военно-патриотическую работу; модернизация форм и методов работы с призывной молодежью; выстраивание каналов эффективной коммуникации между Минис­терством обороны и общественностью; выработка единого плана действий центральных и местных исполнительных органов; эффективное взаи­модействие с ветеранскими организациями; укрепление потенциала военных учебных заведений и молодежных движений; содержательная и организационная проработка военно-патриотического сбора «Айбын» в 2026 году.

По итогам заседания Государственный советник дал конкретные поручения ответственным госорганам, указав на необходимость ответственного подхода всех заинтересованных госорганов и недопустимость формализма в реализации поставленных задач.