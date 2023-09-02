Работа должна быть слаженной и конструктивной – Смаилов

Под председательством премьер-министра Алихана Смаилова прошло заседание правительства в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

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Переходя к социальному блоку, Алихан Смаилов обозначил важность повышения с 1 января 2024 года размера минимальной зарплаты до 85 тыс. тенге, принятия Комплексного плана развития труда до 2030 года с регулированием сферы платформенной занятости, Концепции безопасного труда до 2030 года для предупреждения и исключения профессиональных рисков на рабочих местах. Вместе с тем он добавил, что нужно в оперативном порядке внести предложения по законодательному закреплению специальных соцвыплат для лиц, занятых на вредных производствах.

Основой благополучия граждан республики является получение качественного образования. В этой связи он потребовал принять меры по повышению компетенции педагогов с разработкой курсов по новым темам и востребованным компетенциям, продолжить работу по повышению скорости Интернета и предоставлению бесплатного доступа к цифровым образовательным ресурсам, а также обеспечить качественное выполнение Комплексного плана по защите детей от насилия и превенции суицида.

Наряду с этим Алихан Смаилов поручил принять дополнительные меры в части усиления психологических служб, оказания помощи жертвам насилия и буллинга, увеличить госзаказ по техническим и рабочим специальностям, а также проработать гибкие механизмы финансирования в рамках госзаказа в зависимости от приоритетов экономики, специфики регионов и отраслей.

«Министерству науки нужно в оперативном порядке проработать совместно с госорганами и банками второго уровня вопросы внедрения Единой добровольной накопительной системы «Келешек», — отметил он.

Глава правительства также подчеркнул, что следует определить 3 университета, на базе которых можно обеспечить подготовку кадров в области искусственного интеллекта.

Кроме того, премьер-министр поручил министерству культуры и информации совместно с акиматами, внести конкретные предложения по мерам поддержки участников креативной индустрии и созданию центров креативной индустрии в каждом регионе, а министерству туризма и спорта – определить конкретный перечень из не менее 15 крупных проектов в туристической сфере и разработать детальную Дорожную карту по их реализации.

Подводя итоги заседания, Алихан Смаилов отметил, что глава государства поставил перед правительством амбициозные, но достижимые цели. Для этого имеются все необходимые инструменты и ресурсы.

«Каждый из вас ответственен за эффективную реализацию президентских реформ. Работа должна быть слаженной и конструктивной. Мы должны приложить все усилия для решения поставленных задач», — заключил премьер-министр.