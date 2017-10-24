Работа ищет человека
Марина Пархоменко
Молодежный ресурсный центр «Астана жастары» акимата Астаны устраивает ярмарки вакансий для молодых ежеквартально. Вот и на днях в Евразийском национальном университете, а вуз с удовольствием предоставляет для этой цели свою площадку, на выбор молодых предложили более 150 вакансий от самых разных организаций, предприятий и компаний. За пять минут до начала атриум главного корпуса вуза, где за столами расположились более четырех десятков представительств работодателей, был практически пуст, но в промежутке между парами заполнился молодыми в считанные секунды. Держа в руках готовые резюме, о ярмарке было известно заранее, жаждущие найти работу или подработку стали атаковать потенциальных работодателей.