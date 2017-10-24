​Работа ищет человека

Молодежный ресурсный центр «Астана жастары» акимата Астаны устраивает ярмарки вакансий для молодых ежеквартально. Вот и на днях в Евразийском национальном университете, а вуз с удовольствием предоставляет для этой цели свою площадку, на выбор молодых предложили более 150 вакансий от самых разных организаций, предприятий и компаний. За пять минут до начала атриум главного корпуса вуза, где за столами расположились более четырех десятков представительств работодателей, был практически пуст, но в промежутке между парами заполнился молодыми в считанные секунды. Держа в руках готовые резюме, о ярмарке было известно заранее, жаждущие найти работу или подработку стали атаковать потенциальных работодателей.

– Мы ориентированы на молодежь – она более амбициозная, целеустремленная, – говорит руководитель отдела трудоустройства и профориентации «Астана жастары» Айдана Мусатаева. – Ярмарки – это отличная возможность изучить свободные вакансии в желаемой для них сфере и напрямую пообщаться с несколькими работодателями в одном месте.

Но ярмарки – только часть нашей повседневной работы.

У нас есть странички в соцсетях, на которых публикуется информация о вакансиях, поступающая напрямую от работодателей. Держим непрерывную связь с соискателями: получаем от них резюме, отбираем, сортируем и направляем в организации, нуждающиеся в кадрах.

Молодежь – народ продвинутый, но и ее не мешает учить премудростям поиска работы. В Школе развития профессиональных и личностных навыков, действующей в «Астана жастары», на тренингах учат составлять правильно резюме, знакомят с правилами успешного собеседования. Там же преподают азы предпринимательства, обучая написанию бизнес-плана, разъясняя суть господдержки развития бизнеса. Все это бесплатно.

Но вернемся к ярмарке. Она бурлит. У таблички с именем известной в столице строительной фирмы – десятки стремящихся подать резюме. Дело в том, что в ней каждую осень идет набор на программу стажеров. Отбирают лучших из лучших, ведь именно в конкуренции рождается качество, считают работодатели. И отбор серьезный: нужно сдать английский, пройти психологические тесты, собеседование. Удачливых допускают к стажировке: третьекурсники под руководством наставников стажируются по индивидуальному плану и гибкому графику работы за 420 тенге в час, пока не получат диплом вуза, студенты четвертых курсов – до шести месяцев, и выпускники – до трех месяцев с последующим трудоустройством отличившихся. Говорят, историй успеха немало, и вчерашние стажеры уже занимают посты начальников отделов, даже директоров.

– Эх, почему я не знала об этой стажировке год назад, – сокрушается студентка четвертого курса ЕНУ Арайлым Кази. – Но ничего, и сейчас еще не поздно, тем более что у нас в следующем семестре отведено время на практику. Компании нужны айтишники, и у меня есть шанс стать стажером и, возможно, получить в будущем постоянное место работы.

Центр дополнительного образования приглашает ребят поработать с детьми по таким направлениям, как наука, технология, инженерия и математика. Пытливых школьников обучают через проектную деятельность: математику, физику постигают не только в числах и формулах, а на практике, собирая конструкторы, решая пусть пока маленькие, но технологические задачи. И вот для этого нужны преподаватели, имеющие техническое образование и навыки общения с детьми.

– А можно сейчас к вам записаться? – тут же спрашивает студент-технарь, которому и знаниями своими блеснуть перед детьми хочется, и денег подзаработать.

Еще бы! И тут работодатель еще больше подогревает интерес: студент-третьекурсник вашего вуза зарабатывает 100–120 тыс. тенге в месяц, плюс за победу своих ребят в олимпиаде премию получил.

Эти цифры впечатляют. И сами организаторы замечают, что молодежь ожидает зарплаты не меньше, чем 100 тысяч, причем многие желают осесть в офисах, сразу хотят угодить в кресло руководителя. Тогда как же рабочие специальности? «Астана жастары» проводит комплекс мероприятий по популяризации рабочих специальностей, в том числе встречи в школах с представителями различных рабочих профессий, чтобы они ориентировали ребят, делились положительным опытом.

И вот нужное нам приглашение: клининговая компания набирает уборщиков, дворников, кроме того, в офис нужны бухгалтеры, инспектор по кадрам, специалисты по госзакупкам, офис-менеджеры. Найти два-три часа в вечернее время для уборки квартиры или офиса за оплату в 50–70 тысяч может каждый. В компании 20% коллектива составляет молодежь, с которой, как положено, оформляется трудовой договор: делают пенсионные отчисления, и стаж потихоньку «капает». Народу у этого объявления не густо, но и не пусто, ведь швабра да тряпка, а теперь пылесос и губка не одно поколение студентов спасли от безденежья.

В том, что молодые не чураются тяжелой работы, убедилась не раз. Вот девушки забрасывают вопросами представительницу мукомольного предприятия.

– У нас в аппаратчицы идут люди с высшим образованием, чтобы зарекомендовать себя и пойти по служебной лестнице выше, – гордо замечает женщина с этого предприятия.

Подхожу к группе парней, обсуждающих условия труда в сети супермаркетов, которой требуются грузчики.

– Я работал и грузчиком, и разнорабочим, и волонтером в аэропорту, – рассказывает Жаркын Оспанов. – Теперь хочу устроиться в мебельный цех, опыт есть, и там можно устроиться на почасовую работу, чтобы не отрываться надолго от учебы.

За полдня работы ярмарки работодатели получили более 500 резюме. Всем молодым людям хочется пожелать удачно трудоустроиться и получить от работы не только денежное вознаграждение, но и моральное удовлетворение.