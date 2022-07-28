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Работа над ошибками
Асет Калымов

Аким Алматинской области Марат Султангазиев поручил провести инвентаризацию систем водоснабжения во всех сельских округах региона.

Сразу после выхода критического материала в нашей газете о проблеме нехватки чистой питьевой воды в селах Алматинской области («Льется жижа из-под крана», «Казахстанская правда», 26.07.2022 г.), глава региона провел специальное оперативное совещание по этой теме. Встреча прошла с участием акимов районов и города Конаева.

Как отметил Марат Султангазиев, в последнее время учас­тились жалобы со стороны местных жителей на перебои с подачей воды. В ряде сел до сих пор есть немало проблем с водоснабжением. В частности, в водопроводах фиксируются недостаточное давление и напор воды, не отрегулирована система магистрального снабжения, не установлены очистные фильтры.

– Нельзя оставлять без внимания и проблемы газификации населенных пунктов, – подчерк­нул аким. – Мы говорим, что блага цивилизации дошли до нас, голубое топливо проведено в дома, но на самом деле все не так гладко. Стыдно сказать, но мы не можем подключить к газу не только отдельных абонентов из числа местных жителей, но и даже некоторые больницы! Так же обстоят дела и с водой. Рапортуем, что все хорошо, но на самом деле у нас есть еще аулы, где сельчане вынуждены набирать воду из водоразборных колонок на улице и тащить флягами домой!

Для решения этих злободневных вопросов дано поручение составить соответствующий план работы. Прежде всего необходимо провести инвентаризацию систем водо- и газоснабжения. Акимам районов, сельских округов и руководителям уполномоченных служб дан срок две недели на составление геокарты и систематизацию сведений по проблемам нехватки воды, подключения к газу и другим коммунальным вопросам.

Чиновники должны указать на карте инвентаризации, где и какие инженерные сети неис­правны, что требуется сделать для исправления недочетов.

Как резюмировал аким облас­ти, скрывать ничего не нужно. Необходимо выявлять существующие проблемы и совместными усилиями искать пути их решения. К тому же вскоре вновь состоятся выборы сельских акимов. Кандидаты на этот пост должны знать обо всем, что волнует их земляков, и постараться завоевать доверие избирателей.

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