Работа над ошибками

Прошлогодняя зима стала нас­тоящим испытанием не только для Экибастуза, но и ряда других регионов Казахстана, включая Костанайскую область.

Так, в селе Боровском Мендыкаринского района жители замерзали в своих домах из-за нарушения теплового режима вследствие выхода из строя котлов и некачественного угля. В Костанае и Рудном некоторые многоэтажки и вовсе приходилось отключать от отопления из-за аварий на тепловых сетях.

Чтобы грядущей зимой подобные случаи не повторились, минувшим летом коммунальщикам пришлось хорошенько потрудиться. В регионе провели широкомасштабную работу по реконструкции сетей и котельного оборудования.

– Что касается села Боровского, то в декабре прошлого года здесь был заменен один из имеющихся трех котлов, еще один заменили в текущем году, а третий капитально отремонтировали. Также провели ремонтные работы на дымовой трубе, заменили насосы. Кроме того, как показала практика прошлого года, при сжигании следует комбинировать два вида угля – высокозольный с разреза «Богатырь» и энергетический с разреза «Шубарколь». Прошлой зимой это дало хороший эффект, и мы намерены использовать такой подход и в новом отопительном сезоне.

Так что по Мендыкаринскому району проблем быть не должно, – заверил заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Костанайской области Алмат Гапбасов. – По Рудному ситуация следующая: на ТЭЦ АО «ССГПО» из четырех паровых котлов готовы два, оставшиеся будут готовы до начала отопительного сезона. Из пяти водо­грейных котлов готовы четыре, на одном ремонтные работы будут завершены до 1 ноября текущего года, но они не повлияют на начало отопительного сезона. Если говорить о сетях теплоснабжения, то нынче в Рудном осуществляется 12 проектов, которыми предусматривается реконструкция и капремонт 10,9 км тепловых сетей. При этом четыре проекта переходящие и два новых.

Еще шесть участков, выбранных по итогам прошлого отопительного сезона, нынешним летом реконструировали. Речь – об аварийно-опасных трубах, на ремонт и обновление которых не была заранее подготовлена ПСД. На эти цели из бюджета выделили 1,3 млрд тенге.

В целом в текущем году за счет бюджетных средств в Костанайской области проводится реконст­рукция тепловых сетей протяженностью 21,4 км на общую сумму 13,7 млрд тенге.

В Костанае реализуются четыре проекта, которые позволят обновить 3,3 км труб, в Лисаковс­ке – два проекта по реконструкции сетей теплоснабжения, в Аркалыке – один. Все ремонтные работы планируется завершить до середины сентября. По итогам ремонтной кампании степень изношенности теплосетей будет снижена на 2,5%, то есть до 47,7%.

Вовсю кипит работа и на котельных. Почти все 95 имеющихся в регионе тепловых источников готовы к предстоящему отопительному сезону.

Раньше всех, примерно на две недели, тепло получат жители Аркалыка. Все потому, что ориен­тировочно 20 сентября здесь начнут испытательный запуск котлов на новой ТЭЦ, где уже выполнены работы по устранению ранее выявленных замечаний. В частности, заменены пароперегреватели на паровых котлах № 1, 2, 3, фундаменты дымососов, установлена дополнительная опора под паропроводом.