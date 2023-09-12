Работа над ошибками Общество 12 сентября 2023 г. 2:00 2 Валентина Мелехова На 2,5% сократится уровень изношенности теплосетей в Костанайской области по итогам проведенной нынешним летом ремонтной кампании. Прошлогодняя зима стала настоящим испытанием не только для Экибастуза, но и ряда других регионов Казахстана, включая Костанайскую область. Так, в селе Боровском Мендыкаринского района жители замерзали в своих домах из-за нарушения теплового режима вследствие выхода из строя котлов и некачественного угля. В Костанае и Рудном некоторые многоэтажки и вовсе приходилось отключать от отопления из-за аварий на тепловых сетях. Чтобы грядущей зимой подобные случаи не повторились, минувшим летом коммунальщикам пришлось хорошенько потрудиться. В регионе провели широкомасштабную работу по реконструкции сетей и котельного оборудования. – Что касается села Боровского, то в декабре прошлого года здесь был заменен один из имеющихся трех котлов, еще один заменили в текущем году, а третий капитально отремонтировали. Также провели ремонтные работы на дымовой трубе, заменили насосы. Кроме того, как показала практика прошлого года, при сжигании следует комбинировать два вида угля – высокозольный с разреза «Богатырь» и энергетический с разреза «Шубарколь». Прошлой зимой это дало хороший эффект, и мы намерены использовать такой подход и в новом отопительном сезоне. Так что по Мендыкаринскому району проблем быть не должно, – заверил заместитель руководителя управления энергетики и ЖКХ Костанайской области Алмат Гапбасов. – По Рудному ситуация следующая: на ТЭЦ АО «ССГПО» из четырех паровых котлов готовы два, оставшиеся будут готовы до начала отопительного сезона. Из пяти водогрейных котлов готовы четыре, на одном ремонтные работы будут завершены до 1 ноября текущего года, но они не повлияют на начало отопительного сезона. Если говорить о сетях теплоснабжения, то нынче в Рудном осуществляется 12 проектов, которыми предусматривается реконструкция и капремонт 10,9 км тепловых сетей. При этом четыре проекта переходящие и два новых. Еще шесть участков, выбранных по итогам прошлого отопительного сезона, нынешним летом реконструировали. Речь – об аварийно-опасных трубах, на ремонт и обновление которых не была заранее подготовлена ПСД. На эти цели из бюджета выделили 1,3 млрд тенге. В целом в текущем году за счет бюджетных средств в Костанайской области проводится реконструкция тепловых сетей протяженностью 21,4 км на общую сумму 13,7 млрд тенге. В Костанае реализуются четыре проекта, которые позволят обновить 3,3 км труб, в Лисаковске – два проекта по реконструкции сетей теплоснабжения, в Аркалыке – один. Все ремонтные работы планируется завершить до середины сентября. По итогам ремонтной кампании степень изношенности теплосетей будет снижена на 2,5%, то есть до 47,7%. Вовсю кипит работа и на котельных. Почти все 95 имеющихся в регионе тепловых источников готовы к предстоящему отопительному сезону. Раньше всех, примерно на две недели, тепло получат жители Аркалыка. Все потому, что ориентировочно 20 сентября здесь начнут испытательный запуск котлов на новой ТЭЦ, где уже выполнены работы по устранению ранее выявленных замечаний. В частности, заменены пароперегреватели на паровых котлах № 1, 2, 3, фундаменты дымососов, установлена дополнительная опора под паропроводом. #Костанай #ЖКХ #теплосети #отопление