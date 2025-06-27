Работам соискателей – народное обсуждение

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Маргулан Бейсекенов

Государственные премии РК являются высшим признанием заслуг дея­телей науки, техники, литературы и искусства перед общест­вом и государством.

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 21 января 2015 года № 993 «О государственных премиях Республики Казахстан в облас­ти науки и техники имени аль-Фараби, гуманитарных наук имени А. Байтурсынулы и литературы и искусства имени Абая» в целях широкого обсуж­дения на сайте Минис­терства науки и высшего образования Республики Казахстан https:⁄⁄www.gov.kz⁄memleket⁄entities⁄sci?lang=ru опубликован список работ, прошедших предварительный отбор.

Отзывы по данным работам принимаются до 1 августа 2025 года по адресу: г. Астана, Дом министерств, подъезд 11, кабинет 935. Телефон для справок 8 (7172) 74-24-59.

#госпремии #отзывы #объявления

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