Работающий человек – главная ценность государства Общество 28 сентября 2024 г. 2:00 13 Асет Сыздыков старший корреспондент отдела общества В последнее воскресенье сентября мы отмечаем День труда фото из архива "КП" Этот праздник учрежден Указом Президента в ноябре 2013 года, его цель – возрождение традиций, повышение статуса и уважения к рабочим профессиям. Именно ко Дню труда приурочено ежегодное чествование казахстанцев, которые своим нелегким трудом создают богатство и процветание нашей страны. Казахстанская экономика и промышленность растут и развиваются благодаря трудовым коллективам. В стране есть немало династий, которые верны своему делу и бережно передают любовь и уважение к труду из поколения в поколение. Такой пример особенно важен для молодых людей, многие из которых пока еще ищут себя. И установление профессионального дня – это признание со стороны государства и общества людей труда. Напомним, что к этому дню учреждена медаль «Еңбек ардагері», а еще высшая степень отличия – «Қазақстанның Еңбек Ері» («Герой Труда Казахстана»). Медалью «Еңбек ардагері» награждают выдающихся работников различных отраслей и лиц, достигших пенсионного возраста, с общим стажем работы более 40 лет, из которых не менее 10 – в одной отрасли. Что же касается «Қазақстанның Еңбек Ері», то награда присваивается за лучшие достижения в экономическом и социально-гуманитарном развитии Казахстана. Лицам, удостоенным этого звания, вручается знак особого отличия – Золотая звезда и орден «Отан». Глава государства в своем Послании народу Казахстана объявил 2025-й Годом рабочих профессий. За это время он поручил осуществить реформу системы ТиПО для обеспечения развития экономики страны и ее инвестиционной привлекательности. Поэтому значимость престижа трудовых профессий будет только расти. Права работников в нашей стране представляют сейчас профсоюзы. Будучи самой массовой организацией, Федерация профсоюзов РК отстаивает права около двух миллионов трудящихся разных отраслей. – Мы ведем постоянный диалог с органами власти, работодателями по защите прав и законных интересов людей труда, – рассказывает председатель федерации Сатыбалды Даулеталин. – Независимо от трудовых функций, социального положения, уровня зарплаты, будь то механизатор, крановщик, учитель, медработник или нефтяник, для нас это прежде всего трудовой народ, который имеет полноценное конституционное право на безопасные и комфортные условия труда. На вопрос, какие программы реализует федерация, председатель отметил, что все проекты исходят из направлений Стратегии деятельности Федерации профсоюзов на 2020–2025 годы «В единстве к справедливости и развитию». Каждый год посвящается отдельным злободневным темам, требующим кропотливой работы. Минувший, к примеру, прошел под эгидой Года безопасного труда, ранее проводился Год социального партнерства или первичной профсоюзной организации. Этот же год объявлен Годом достойного труда. Также профсоюзная организация разрешает различные трудовые споры. Для этого здесь с 2021 года работает юридическая клиника с филиалами в регионах страны. Она предоставляет бесплатные консультации членам профсоюзов по вопросам трудового, социального, профсоюзного законодательства. – С начала этого года, к примеру, юристами профсоюзной клиники рассмотрено 2 080 обращений. Проведена 661 консультация, принято семь положительных решений судов в пользу работников, 99 человек восстановлены на работе, права по оплате труда восстановлены для 777 работников, – привел данные Сатыбалды Даулеталин. По его словам, основная часть обращений связана с нарушениями трудового законодательства. Это незаключение трудового договора, его нарушение, невыплата заработной платы, пособий, социальных гарантий, задолженность. При этом организация защищает работников и в суде. К примеру, в Кызылординской области рассматривалось дело по неисполнению предприятием региона норм коллективного договора. Основное требование работников заключалось в необходимости исполнения работодателем обязательства перед более чем 300 работниками компании. Речь шла о правильности начисления и реализации индексируемой выплаты в полном объеме. С самого начала судебных заседаний интересы работников представляли юристы клиники территориального объединения профсоюзов области. Решением городского суда иск был удовлетворен. Компанию обязали выплатить работникам премию в размере месячной заработной платы с учетом уровня инфляции, согласно нормам коллективного договора. Безусловно, во все времена безопасный труд остается наиважнейшей составляющей жизни. По мнению председателя Федерации профсоюзов, сегодня охрана труда понимается многими работодателями и работниками как система мероприятий. – А что такое мероприятия? То, что провели и забыли! Государственная инспекция труда, приходя с проверкой, часто останавливается только на документах. Поэтому многие работодатели подходят к вопросу формально, хотя в реальности ни один работник не проинструктирован, не хватает спецодежды и прочее. Так и живут – до первого несчастного случая. Но мы бы хотели, чтобы руководители понимали: правила охраны труда придуманы не зря, они написаны кровью работников, поэтому относиться формально к ним – значит формально относиться к человеческой жизни, – считает Сатыбалды Даулеталин, добавляя, что также нередко виною всему правовая безграмотность и халатность ответственных лиц. К слову, Федерация профсоюзов является соисполнителем государственных проектов Vision Zero и «Народный контроль». Первый направлен на нулевой уровень травматизма на предприятиях. К проекту присоединились 536 организаций с охватом 167 282 работников, из них работающих во вредных условиях – 61 442 человека. Что же касается второго проекта, то он ориентирован на тех, кто получил травму на производстве. «Народный контроль» внедрили уже 252 предприятия с охватом более 258 тыс. работников, в том числе 610 лиц с ограниченными возможностями. Федерация профсоюзов участвует и в разработке новой Концепции безопасного труда в РК на 2024–2030 годы. К слову, в декабре прошлого года принят закон по вопросам общественных объединений и социальной защиты лиц, занятых на работах с вредными условиями труда. Впервые за многие десятилетия профсоюзы добились введения специальной социальной выплаты для работников, достигших возраста 55 лет, работающих на предприятиях с вредными условиями труда. Но защищает ли в полной мере нынешнее законодательство права работающих граждан? Сатыбалды Даулеталин считает, что, несмотря на постоянное совершенствование, действующий Трудовой кодекс все же нуждается в доработке. – Мы предлагаем закрепить в законодательстве нормы об обязательной индексации заработной платы, устранение необоснованной диспропорции в уровнях заработной платы, участие государства в разработке методик установления отраслевых повышающих коэффициентов, права работников на приостановление работ в случаях задержки выплаты заработной платы. Также нами вносились предложения в ряд законопроектов в части упрощения порядка разрешения трудовых споров, расширения прав профсоюзов, усиления общественного контроля, социальной защиты работников, обеспечения безопасных условий труда и другие, – прокомментировал он. Есть результаты совместной законотворческой работы. К примеру, только в законопроект по вопросам совершенствования безопасных условий труда, который сейчас рассматривается в Мажилисе, внесено свыше 50 поправок по предложению ФПРК. В основном они касаются социальной защиты трудящихся, безопасности и охраны труда. Также предложения профсоюзов по усилению общественного контроля и повышению статуса технических инспекторов по охране труда нашли отражение в Плане действий по обеспечению безопасного труда в Казахстане до 2025 года и в Концепции безопасного труда до 2030 года. Совместно с Министерством труда и социальной защиты населения согласована и принята Дорожная карта по содействию достойному труду. На сегодня федерацией налажено сотрудничество с более чем 20 международными организациями, среди них Международная организация труда, Международная организация по миграции, Международная конфедерация профсоюзов, Японский фонд труда и Фонд Фридриха Эберта и другие. Историческим событием в жизни профсоюзного движения стал первый визит в Казахстан генерального директора Международной организации труда Жильбера Унгбо. – Это важно, что первая встреча господина Унгбо в Казахстане состоялась именно с представителями работников в центральном офисе Федерации профсоюзов. Наша страна принимает последовательные меры по продвижению принципов концепции достойного труда путем совершенствования национального законодательства и внедрения международных норм. Для нас очень важным является возобновление совместно с МОТ страновой программы достойного труда. Федерация профсоюзов в 2023 году на заседании Национального курултая внесла свои предложения по разработке данного документа и нашла поддержку со стороны Правительства. И сегодня мы с удовлетворением отмечаем содействие со стороны МОТ: подписание на полях 112-й сессии МОТ в 2024 году Дорожной карты совместных действий по нескольким актуальным направлениям трудовой сферы, – отметил глава ФПРК, добавив, что в целом работающий человек – главная ценность государства, способствующая процветанию и экономическому росту. По его словам, мы должны уважать и поддерживать человека труда. И роль профсоюзов в этом вопросе должна быть первостепенной. #труд #профессия #рабочие профессии #День труда