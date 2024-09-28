Работающий человек – главная ценность государства

Этот праздник учрежден Указом Президента в нояб­ре 2013 года, его цель – возрождение традиций, повышение статуса и уважения к рабочим профессиям.

Именно ко Дню труда приурочено ежегодное чествование казахстанцев, которые своим нелегким трудом создают богатство и процветание нашей страны. Казахстанская экономика и промышленность растут и развиваются благодаря трудовым коллективам. В стране есть немало династий, которые верны своему делу и бережно передают любовь и уважение к труду из поколения в поколение. Такой пример особенно важен для молодых людей, многие из которых пока еще ищут себя. И установление профессионального дня – это признание со стороны государства и общества людей труда.

Напомним, что к этому дню учреждена медаль «Еңбек ардагері», а еще высшая степень отличия – «Қазақстанның Еңбек Ері» («Герой Труда Казахстана»). Медалью «Еңбек ардагері» награж­дают выдающихся работников различных отраслей и лиц, достигших пенсионного возраста, с общим стажем работы более 40 лет, из которых не менее 10 – в одной отрасли. Что же касается «Қазақстанның Еңбек Ері», то награда присваивается за лучшие достижения в экономическом и социально-гуманитарном развитии Казахстана. Лицам, удостоен­ным этого звания, вручается знак особого отличия – Золотая звезда и орден «Отан».

Глава государства в своем Послании народу Казахстана объявил 2025-й Годом рабочих профессий. За это время он поручил осуществить реформу системы ТиПО для обеспечения развития экономики страны и ее инвестиционной привлекательности. Поэтому значимость престижа трудовых профессий будет только расти.

Права работников в нашей стране представляют сейчас проф­союзы. Будучи самой массовой организацией, Федерация профсоюзов РК отстаивает права около двух миллионов трудящихся разных отраслей.

– Мы ведем постоянный диалог с органами власти, работодателями по защите прав и законных интересов людей труда, – рассказывает председатель федерации Сатыбалды Даулеталин. – Независимо от трудовых функций, социального положения, уровня зарплаты, будь то механизатор, крановщик, учитель, медработник или нефтяник, для нас это прежде всего трудовой народ, который имеет полноценное конституционное право на безопасные и комфортные условия труда.

На вопрос, какие программы реализует федерация, председатель отметил, что все проекты исходят из направлений Стратегии деятельности Федерации профсоюзов на 2020–2025 годы «В единстве к справедливости и развитию». Каждый год посвящается отдельным злободневным темам, требующим кропотливой работы. Минувший, к примеру, прошел под эгидой Года безопас­ного труда, ранее проводился Год социального партнерства или первичной профсоюзной организации. Этот же год объявлен Годом достойного труда.

Также профсоюзная организация разрешает различные трудовые споры. Для этого здесь с 2021 года работает юридическая клиника с филиалами в регионах страны. Она предоставляет бесплатные консультации членам профсоюзов по вопросам трудового, социального, профсоюзного законодательства.

– С начала этого года, к примеру, юристами профсоюзной клиники рассмотрено 2 080 обращений. Проведена 661 консультация, принято семь положительных решений судов в пользу работников, 99 человек восстановлены на работе, права по оплате труда восстановлены для 777 работников, – привел данные Сатыбалды Даулеталин.

По его словам, основная часть обращений связана с нарушения­ми трудового законодательства. Это незаключение трудового договора, его нарушение, невыплата заработной платы, пособий, социальных гарантий, задолженность. При этом организация защищает работников и в суде.

К примеру, в Кызылординской области рассматривалось дело по неисполнению предприятием региона норм коллективного договора. Основное требование работников заключалось в необходимости исполнения работодателем обязательства перед более чем 300 работниками компании. Речь шла о правильности начис­ления и реализации индексируе­мой выплаты в полном объе­ме. С самого начала судебных заседаний интересы работников представляли юристы клиники территориального объединения профсоюзов области. Решением городского суда иск был удовлетворен. Компанию обязали выплатить работникам премию в размере месячной заработной платы с учетом уровня инфляции, согласно нормам коллективного договора.

Безусловно, во все времена безо­пасный труд остается наиважнейшей составляющей жизни. По мнению председателя Федерации профсоюзов, сегодня охрана труда понимается многими работодателями и работниками как система мероприятий.

– А что такое мероприятия? То, что провели и забыли! Государственная инспекция труда, приходя с проверкой, часто останавливается только на документах. Поэтому многие работодатели подходят к вопросу формально, хотя в реальности ни один работник не проинструктирован, не хватает спецодежды и прочее. Так и живут – до первого несчастного случая. Но мы бы хотели, чтобы руководители понимали: правила охраны труда придуманы не зря, они написаны кровью работников, поэтому относиться формально к ним – значит формально относиться к человеческой жизни, – считает Сатыбалды Даулеталин, добавляя, что также нередко виною всему правовая безграмотность и халатность ответственных лиц.

К слову, Федерация профсою­зов является соисполнителем государственных проектов Vision Zero и «Народный контроль». Первый направлен на нулевой уровень травматизма на предприятиях. К проекту присоединились 536 организаций с охватом 167 282 работников, из них работающих во вредных условиях – 61 442 человека. Что же касается второго проекта, то он ориентирован на тех, кто получил травму на производстве. «Народный контроль» внедрили уже 252 предприятия с охватом более 258 тыс. работников, в том числе 610 лиц с ограниченными возможностями.

Федерация профсоюзов участ­вует и в разработке новой Концепции безопасного труда в РК на 2024–2030 годы. К слову, в декабре прошлого года принят закон по вопросам общественных объединений и социальной защиты лиц, занятых на работах с вредными условиями труда. Впервые за многие десятилетия профсоюзы добились введения специальной социальной выплаты для работников, достигших возраста 55 лет, работающих на предприятиях с вредными условиями труда.

Но защищает ли в полной мере нынешнее законодательство права работающих граждан? Сатыбалды Даулеталин считает, что, несмотря на постоянное совершенствование, действующий Трудовой кодекс все же нуждается в доработке.

– Мы предлагаем закрепить в законодательстве нормы об обязательной индексации заработной платы, устранение необоснованной диспропорции в уровнях заработной платы, участие государства в разработке методик установления отраслевых повышающих коэффициентов, права работников на приостановление работ в случаях задержки выплаты заработной платы. Также нами вносились предложения в ряд законопроектов в части упрощения порядка разрешения трудовых споров, расширения прав профсоюзов, усиления общественного контро­ля, социальной защиты работников, обеспечения безопасных условий труда и другие, – прокомментировал он.

Есть результаты совместной законотворческой работы. К примеру, только в законопроект по вопросам совершенствования безопасных условий труда, который сейчас рассматривается в Мажилисе, внесено свыше 50 поправок по предложению ФПРК. В основном они касаются социальной защиты трудящихся, безо­пасности и охраны труда. Также предложения профсоюзов по усилению общественного контроля и повышению статуса технических инспекторов по охране труда нашли отражение в Плане действий по обеспечению безопасного труда в Казахстане до 2025 года и в Концепции безопасного труда до 2030 года. Совместно с Минис­терством труда и социальной защиты населения согласована и принята Дорожная карта по содействию достойному труду.

На сегодня федерацией налажено сотрудничество с более чем 20 международными организация­ми, среди них Международная организация труда, Международная организация по миграции, Международная конфедерация профсоюзов, Японский фонд труда и Фонд Фридриха Эберта и другие.

Историческим событием в жизни профсоюзного движения стал первый визит в Казахстан генерального директора Международной организации труда Жильбера Унгбо.

– Это важно, что первая встреча господина Унгбо в Казахстане состоялась именно с представителями работников в центральном офисе Федерации профсоюзов. Наша страна принимает последовательные меры по продвижению принципов концепции достойного труда путем совершенствования национального законодательства и внедрения международных норм. Для нас очень важным является возобновление совместно с МОТ страновой программы достойного труда. Федерация профсоюзов в 2023 году на заседании Национального курултая внесла свои предложения по разработке данного документа и нашла поддерж­ку со стороны Правительства. И сегодня мы с удовлетворением отмечаем содействие со стороны МОТ: подпи­сание на полях 112-й сессии МОТ в 2024 году Дорожной карты совместных действий по нескольким актуальным направлениям трудовой сферы, – отметил глава ФПРК, добавив, что в целом работающий человек – главная ценность государства, способствующая процветанию и экономическому росту.

По его словам, мы должны уважать и поддерживать человека труда. И роль профсоюзов в этом вопросе должна быть перво­степенной.