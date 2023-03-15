Работника мечети ранили ножом в Астане
1797
По предварительной информации, причиной криминального инцидента стал конфликт между задержанным подозреваемым и его супругой.
Работник одной из мечетей Астаны получил ножевое ранение. Пострадавший в тяжелом состоянии находится под наблюдением врачей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Духовного управления мусульман Казахстана.
Задержан ранее судимый подозреваемый. Ведется расследование. Причины происшествия устанавливаются.
По предварительной информации, причиной криминального инцидента стал конфликт между подозреваемым и его супругой.
Дополнительная информация будет предоставлена позже, добавили в ДУМК.