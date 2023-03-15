Работника мечети ранили ножом в Астане

По предварительной информации, причиной криминального инцидента стал конфликт между задержанным подозреваемым и его супругой.

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Работник одной из мечетей Астаны получил ножевое ранение. Пострадавший в тяжелом состоянии находится под наблюдением врачей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Духовного управления мусульман Казахстана.

Задержан ранее судимый подозреваемый. Ведется расследование. Причины происшествия устанавливаются.

По предварительной информации, причиной криминального инцидента стал конфликт между подозреваемым и его супругой.

Дополнительная информация будет предоставлена позже, добавили в ДУМК.