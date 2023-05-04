"Работники рыбных хозяйств не могут получать субсидии" – депутат

Фото: Kazpravda.kz

Фермеры, занимающиеся рыборазведением, не могут получать субсидии, которые покрыли бы более 50% их расходов. О проблеме рассказал сенатор Сакен Арубаев в своем депутатском запросе на имя премьер-министра, сообщает Kazpravda.kz со сылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Как отметил депутат, причиной проблем являются коллизии Земельного кодекса и неопределённость статуса рыбных хозяйств. В этой связи у крестьян возникают проблемы при попытках оформить субсидии, которые покрывали бы более половины их расходов.

«В Земельном кодексе и других нормативно-правовых актах не определена передача земельного участка для строительства рыбного хозяйства, а также сфера, к которой относятся рыбоводные хозяйства. В результате рыбоводческие хозяйства Жамбылской области не могут получить необходимые и положенные по закону субсидии, покрывающие до 50% затрат в рамках мер господдержки на 2021-2030 годы. Для дальнейшего развития рыбной отрасли страны прошу внести соответствующие изменения в земельное законодательство Республики Казахстан и иные правовые нормы, касающиеся передачи земель и

изменения их целевого назначения», - обратился сенатор к главе Кабмина.