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Общество
Работники скорой помощи отказываются обслуживать население в Мангистау
Логвинова Ирина
собкор

Вот уже несколько дней сотрудники станций скорой помощи в Актау, Мунайлинском районе и городе Жанаозен отказываются выходить на линию, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

В областном центре, с численностью свыше двухсот тысяч человек, работает всего 5 машин экстренной медицинской помощи. Причина массовой забастовки - задержка дополнительных выплат к заработным платам.

Цена вопроса - порядка 40 тысяч тенге. Именно их обещало доплачивать руководство станции скорой помощи своим сотрудникам. Однако в пятницу, в день зарплаты, на счета фельдшеров и водителей пришли "голые оклады". Это спровоцировало массовое недовольство и отказ от работы сотрудников сразу нескольких станций.

"У нас итак низкая зарплата - 155 тысяч тенге. У водителя - 110 тысяч. Тем более, сейчас все дорожает, сами знаете. 110 тысяч на продукты не хватит. В марте нам добавили 40 тысяч. Фельдшеры получали - 200 тысяч, водители - 150 тысяч. Сейчас убрали добавку. Поэтому мы вышли на мирный митинг. Работаем мы сутки через трое. И каждый раз покрываем по 30-35 вызовов за смену. Физическая нагрузка - огромная. В области должно быть 25 бригад, а сейчас 12-13. Руководство угрожает увольнением. Но надбавку они не вернули, хотя говорили, что до конца года продлят", - рассказал фельдшер Жараскан Серик.

По словам руководства станции скорой помощи, обманывать людей никто не собирался. Надбавки действительно за ними сохранили, а задержка произошла по техническим причинам.

"Мы 9-го числа отправили заработную плату без надбавок в 40 тысяч тенге. Надбавки в 50 тысяч водителям были направлены вовремя. Остаток мы выслали сегодня до 11 часов утра. Их зарплаты зависят от часов работы. В среднем водители получают по 150-160 тысяч, а фельдшеры больше 190-230 тысяч", - отметил исполняющий обязанности директора Мангистауской областной станции скорой помощи Аманбек Досжанов.

Однако после выплат обещанных 40 тысяч тенге забастовка не прекратилась. Фельдшеры и водители заявили, что зарплаты - не единственное их требование.

"Наше первое требование - увеличение зарплаты. У нас одна из самых низких зарплат в стране. Второе - увеличение количества выездных бригад. По правилам должно быть два фельдшера и водитель, но в настоящее время работают только один фельдшер и водитель. Это сильная нагрузка. Мы обслуживаем в сутки до 30 вызовов. И это очень тяжело, а надбавок за то, что на смене работает один человек - нет", - делится фельдшер Турар Сатканбаев.

Мангистауские сотрудники экстренной медицинской помощи убеждены, что их заработные платы вовсе не равны окладам других работников "скорой" в стране, и это при том, что трудятся фельдшеры "за двоих".

Тем временем ситуация на линиях - плачевная. Имеющиеся силы справляются с трудом. В Актау свыше 200 тысяч человек. В сутки поступают тысячи звонков, справиться со всеми пяти бригадам просто невозможно.

"Конечно, ощущается нехватка, но мы отрабатываем со всеми поликлиниками, частными медицинскими организациями. Есть добросовестные фельдшера, которые подключаются. Надеюсь, что митингующие поймут. Ну не может быть такого, чтобы фельдшеры, которые всю свою жизнь посвятили спасению жизней, оказались настолько бесчеловечны и перестали оказывать помощь населению! Неужели жизнь ребенка, беременной женщины, отца или матери могут стоить этих 40 тысяч тенге?" - разводит руками Аманбек Досжанов.

Выполнение всех требований митингующих сотрудников скорой помощи удовлетворить в одночасье невозможно, говорят в службе скорой помощи. Поэтому единственным, хоть и не очень эффективным рычагом воздействия на персонал, остается взывание к совести.

 

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