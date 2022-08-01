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Ради безопасности
Елена Ульянкина

Министр по чрезвычайным ситуациям намерен контролировать реализацию плана по снижению аварийности в шахтах Карагандинской области.

«Я думаю, что никого сюда насильно не загоняли. У вас есть интерес к деятельности нашего ведомства», – сказал министр по ЧС Юрий Ильин, начиная встречу с жителями карагандинского региона. Она прошла в пятницу, 29 июля, в зале областного филиала партии «AMANAT». И действительно, массовки здесь не было. Пришли члены общественного совета, депутаты, предприниматели и инициативные карагандинцы, которым небезразличны вопросы безопасности населения.

Выступая с отчетом, министр отметил, что Карагандинская область является одним из самых крупных промышленных регионов Казахстана. Это положительно влияет на развитие экономики, но негативно отражается на окружающей среде и здоровье населения. Ведь на крупных промышленных предприятиях часто происходят аварии. Территориальные подразделения министерства по ЧС работают для того, чтобы их предотвратить.

В первом полугодии сотрудники департамента промышленной безопасности провели 175 проверок на предприятиях карагандинского региона и обнаружили около 7 000 нарушений. Работу 187 промышленных объектов, которые допустили самые грубые нарушения, пришлось приостановить.

Надо отметить, что за последние пять лет на опасных производствах Карагандинской области случилось 18 аварий. В результате погибли 11 человек и 16 получили травмы. Чаще всего ЧС происходят на шахтах, в рудниках и цехах металлургического комбината.

– У всех на слуху трагедия на шахте «Абайская», которая произошла в ноябре прошлого года, где погибли шесть горняков, – акцентировал внимание публики Юрий Ильин. – Тогда специальная комиссия проводила расследование. Я был ее председателем. В этом году произошло еще одно ЧП на предприятии АО «АрселорМиттал Темиртау». Погибли четыре человека. Я заслушал руководство компании, которое представило план мероприятий по снижению риска возникновения ЧС техногенного характера. Поручаю взять ход его исполнения под жесткий контроль. Мы ежеквартально будем заслушивать отчеты компании АМТ о результатах их работы.

От вопросов промбезопасности Юрий Ильин перешел к бытовым ЧП. Лето для спасателей – это «горячая» пора. В первую очередь из-за купального сезона. В карагандинском регионе более 2 000 рек, озер и водохранилищ. Купаться разрешено только в 83 из них. С начала купального сезона в водоемах области утонули десять человек, пять из них – дети.

Не менее серьезная опасность в летний сезон – это степные и лесные пожары. Они, как показывает практика, происходят не столько из-за природных явлений, сколько по вине человека.

– В этом году произошел пожар в Каркаралинском государственном национальном природном парке, – сказал министр по ЧС. – Для его тушения мы подняли войсковую часть полка гражданской обороны. Задействовали авиационное под­разделение «Казавиаспас». Мы перебросили два вертолета, чтобы ликвидировать возгорание. На борьбу с огнем нам потребовалось достаточно длительное время. Надо сказать, что идет рост природных пожаров. Это негативно отражается и на экологии, и на развитии сельского хозяйства. Поэтому обращаюсь к нашим крестьянам и прошу их не сжигать стерни после уборки травостоя. Эффективность этой меры очень низкая, но зато высок риск возникновения крупных пожаров.

Закончив отчет, Юрий Ильин принялся отвечать на вопросы и просьбы карагандинцев. Житель поселка Актау попросил построить в населенном пункте пожарную часть. Сейчас ее нет. Поэтому в случае пожара машины едут из города Темиртау, тратя на дорогу по 30–40 минут. Член общественного совета Никанбай Омарханов предложил снабдить сельские районы пожарными прицепами-цистернами. Они эффективны в борьбе с небольшими степными возгораниями. Старший сержант Алимшиев поинтересовался возможностью выдачи льготной ипотеки для пожарных и спасателей. На все вопросы министр дал подробные ответы.

Добавим, что в рамках рабочего визита в Карагандинскую область Юрий Ильин посетил шинный завод в городе Сарани, осмотрел плотину Топарскую и ознакомился с ходом реализации проекта по санации реки Шерубай-Нура.

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