Ракета SpaceX вывела на орбиту 28 интернет-спутников Starlink

Технологии
5

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье успешно вывела на орбиту партию из 28 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск ракеты был осуществлены со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 00:47 по времени Тихоокеанского побережья США (в 11:47 по Москве). Примерно через час спутники, отделившись от второй ступени носителя, вышли на орбиту.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась впервые, совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон Of Course I Still Love You в Тихом океане.

С мая 2019 года в рамках проекта Starlink компания SpaceX запустила свыше 10,5 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 9,1 тыс. аппаратов находятся на орбите в рабочем состоянии.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов (а в последующем - из 34 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

#интернет #Starlink #Ракета SpaceX

